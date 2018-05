Wachstum in Eurozone lässt nach

(Reuters) Der konjunkturelle Aufschwung in der Euro-Zone hat zu Jahresbeginn an Kraft verloren. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Januar und März nur noch um 0,4% zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. In den drei Vorquartalen hatte es noch jeweils zu einem Plus von 0,7% gereicht. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wuchs die Wirtschaftsleistung diesmal um 2,5%.

Gründe für das geringere Tempo nannte Eurostat noch nicht. Forschungsinstituten zufolge setzten in einigen Ländern Streiks, schlechtes Wetter und ungewöhnlich hohe Krankheitsausfälle wegen der Grippewelle den Unternehmen zu. Zugleich dürfte die Aufwertung des Euro die Exporte gedämpft haben, da dadurch Waren in anderen Währungsräumen teurer werden.

Trotz des langsameren Wachstums bessert sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Mit 8,5% verharrte die Erwerbslosenquote in der Euro-Zone im März auf dem niedrigsten Stand seit mehr als neun Jahren. 13’824 Mio. Frauen und Männer waren ohne Job – rund 83’000 weniger als im Vormonat und um 1.414 Mio. weniger als ein Jahr zuvor. Malta (3,3%) und Deutschland (3,4%) weisen die niedrigsten Arbeitslosenquoten aus, die höchsten haben Griechenland (20,6% im Januar) und Spanien (16,1%).