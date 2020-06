Unverwundbar ist er also nicht, dieser neue Bullenmarkt. Die Kurse in den USA und in Europa purzelten am Donnerstag, nachdem sie schon am Mittwoch geschwächelt hatten. Das Umfeld und Fundamentaldaten scheinen also doch noch irgendwas zu bedeuten. Der unaufhaltsame Anstieg der Aktienkurse hatte, angesichts der kritischen Lage der Wirtschaft, ein fast schon absurdes Ausmass ­angenommen.

Jetzt stellt sich eine entscheidende Frage: War das nun das gesunde Durchschütteln und damit eine Kaufgelegenheit oder vielmehr ein Grollen vor dem richtig bösen Gewitter? Die kurze Antwort: Es war auf jeden Fall mehr als nur ein Grollen.

Auch nach dem Sell-off sind die meisten Aktien noch immer hoch bewertet. Viele handeln weiterhin auf Vor­krisenniveau oder sogar darüber. Das ist nur zu rechtfertigen, wenn sich der Markt sicher ist, dass sich die Wirtschaft zügig erholt und schon bald wieder Normalität herrscht. Zumindest in den USA treten daran (endlich) Zweifel auf. Eine neue Ansteckungswelle in Bundesstaaten wie Kalifornien und Texas, die verhältnismässig vorsichtig waren, rückt den Anlegern ins Bewusstsein, dass mit dem Virus nicht zu spassen und längst nicht alles überstanden ist.

Was für die USA gilt, muss nicht zwangsläufig für die Schweiz gelten. In Europa scheint die Pandemie besser unter Kontrolle zu sein. Vor einer zweiten Welle ist zwar niemand gefeit, doch so weit, so gut. Zudem machen einige vorlaufende Wirtschaftsindikatoren Mut. Kurstaucher sind Kauf­gelegenheiten. Das gilt auch dieses Mal. Doch um so richtig davon zu profitieren, sollten Anleger lieber das Gewitter abwarten, statt beim Grollen schon alles auf eine Karte zu setzen.