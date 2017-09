Wahl im Wirtschaftsboom

Wenn am Sonntag in Deutschland gewählt wird, blicken die meisten Regierungschefs in Europa neidvoll auf Angela Merkel. Urnengänge kamen in den letzten Jahren überall einer Abrechnung der frustrierten Bevölkerung mit ihren Volksvertretern gleich. Die politischen Mehrheiten wechselten. Im Gegensatz dazu sitzt die deutsche Bundeskanzlerin fest im Sattel. Ihre Trumpfkarte ist die Wirtschaft. Denn Deutschland wählt, während die Konjunktur boomt.

Der Aufschwung ist breit abgestützt. Die Stimmung unter den Konsumenten fällt so gut aus wie zuletzt vor anderthalb Jahrzehnten. Die Privatausgaben sprudeln so stark, dass die Deutsche Bundesbank von einer ausgesprochenen Kauflaune spricht. Bei den Unternehmen ist die Zuversicht sogar noch grösser. Der vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex notiert so hoch wie nie. Merkel profitiert von dieser günstigen Wirtschaftslaune. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder hatte während seiner Kanzlerschaft 1998 bis 2005 mit einem schwierigeren Umfeld zu kämpfen.