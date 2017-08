Wahlkampfvehikel

Die nächsten eidgenössischen Wahlen finden erst in etwas mehr als zwei Jahren statt, im Herbst 2019. Da ist es noch etwas früh, schon in den Wahlkampf einzusteigen – dennoch sind erste Vorboten auszumachen. Dazu gehört die von der CVP angekündigte Volksinitiative gegen steigende Krankenkassenprämien. Die Partei hofft offenbar, mit einem populären Thema den Abwärtstrend in der Wählergunst zu stoppen.

An der Delegiertenversammlung vom vergangenen Samstag liess sich die Parteileitung den Auftrag erteilen, wenn es «in den nächsten Monaten» nicht zu Entscheiden komme, die die Kosten im Gesundheitswesen kurzfristig senken, «Volk und Stände zu mobilisieren», um die Familien und den Mittelstand zu entlasten. Die CVP will eine Kostenbremse einführen: Überschreiten die Kostensteigerungen einen gewissen Grenzwert, wäre der Bundesrat gezwungen, Kostenbegrenzungsmassnahmen zu ergreifen.

Nicht beliebig steuerbar

In einem hat die CVP recht: Die Kosten im Gesundheitswesen steigen seit Jahren ausgeprägter als das Wirtschaftswachstum und die Teuerung. Ein immer grösserer Teil der Wirtschaftsleistung wird demnach durch die Gesundheit absorbiert. Es leuchtet unmittelbar ein, dass das nicht endlos so weitergehen kann.

Allerdings suggeriert die CVP mit dem angepeilten Mechanismus eine beliebige Steuerbarkeit der Kosten des Gesundheitswesens. Genau hier irrt sie: Zwei der wichtigsten Kostentreiber entziehen sich der politischen Einflussnahme. Gemeint sind die Alterung der Bevölkerung – ein immer grösserer Teil der Pflegekosten fällt in den letzten Lebensjahren an – sowie der medizinische Fortschritt. Er erlaubt heute die Therapierung von Krankheiten, die zum Teil noch vor wenigen Jahren tödlich waren. Zudem kann die Lebensqualität der Kranken verbessert werden, und nicht zuletzt steigt wiederum die Lebenserwartung. Das alles hat seinen Preis, doch wer wollte hier schon bremsend eingreifen.

Diese zwei Kernprobleme werden in der CVP-Resolution gar nicht erwähnt. Die Partei unterlässt es auch, klar festzuhalten, welcher Art denn diese zwingenden Massnahmen zu sein hätten. Das Risiko ist gross, dass der Bundesrat extensiv von seinem Spielraum zu staatlichen Interventionen Gebrauch machen würde. Zudem wäre der Drang gross, zur einfachsten aller Massnahmen zu greifen: zu reinen Kostenverschiebungen.

Mehr Wettbewerb

Die Ansatzpunkte für eine effizientere Gesundheitspolitik sind bekannt: Es braucht mehr Wettbewerb im System. Ein Stichwort ist etwa die Aufhebung des Vertragszwangs zwischen Versicherern und Leistungserbringern. Zudem müsste der Selbstbedienungsmentalität Einhalt geboten werden. Das bedeutete etwa höhere Selbstbehalte für die Versicherten. Es ist ernsthaft über das – auch schon lange bekannte – Konzept der Grossrisikoversicherung nachzudenken. Die Liste liesse sich verlängern.

So bekannt diese Ansatzpunkte sind, so wenig werden sie von der Politik beachtet. Sie spielen auch kaum eine Rolle in den Absichten der CVP, denn sie sind wohl zu kontrovers. Wenn das Projekt der CVP nicht in dieser Richtung materiell angereichert wird, bleibt es vor allem eines: Schaumschlägerei – Wahlkampf eben.