Zwei Mannschaften à sieben Mann. Zwei mal sieben Bälle. Sieger ist, wer zuerst zwei mal sieben Tore geschossen hat. Als ob das nicht irr genug wäre, tragen die Spieler auch noch Mützen mit Ohrenklappen und Filzstiefel. Wer hat’s erfunden? Studenten natürlich. Schon der grosse Königsberger Philosoph Immanuel Kant sah dergleichen Ulk in mildem Lichte: «Ich finde eine gewisse Freiheit auf Universitäten den Jünglingen äusserst nötig.» Was seinerzeit der akademischen Jugend an Kants ostpreussischer Albertina recht war, ist den russischen Studiosi unserer Tage an der Immanuel Kant Baltic Federal University billig. Sie fahren vom heutigen Kaliningrad ins nahe Seebad Selenogradsk (bis 1945 Cranz) und frönen auf der Kurpromenade ihrem ironischen Bolzen, zum Ergötzen der Gäste. In Kaliningrad übrigens wird die Schweizer Nationalmannschaft am 22. Juni zu ihrem zweiten Spiel an der Fussball-Weltmeisterschaft antreten. Gegen Serbien, gewiss nicht mit greller Uschanka auf dem Kopf und klobigen Walenki an den Füssen. Cranz ist übrigens die verlorene Heimat u. a. von Beate Uhse, der Pionierin des Frivolitätenhandels. Sie – auf ihre Weise auch kreativ verspielt – hätte wohl High Heels und Dessous empfohlen.