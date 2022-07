Walliser Kantonalbank steigert Gewinn

(AWP) Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr 2022 in einem bewegten makroökonomischen Umfeld den Geschäftsertrag und den Gewinn gesteigert. Für die weitere Entwicklung im Gesamtjahr erwartet das Institut Resultate «auf dem Niveau der vorherigen Geschäftsjahre».

Der Geschäftsertrag stieg um gut 1% auf 127,4 Mio. Fr., wie die Bank am Dienstag mitteilte. Die WKB konnte bei allen drei Ertragspfeilern zulegen. Im Zinsengeschäft, dem wichtigsten Ertragspfeiler der Bank, wuchs der Nettoerfolg um 0,6% auf 89,2 Mio. Fr.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging um 2,5% nach oben auf 22,6 Mio. Fr., dies in einem sehr volatilen Marktumfeld, wie die Bank schreibt.

Am stärksten aber legte das Handelsgeschäft zu. Dort resultierte im Halbjahr ein Plus von 18,5%, was die Bank hauptsächlich auf Devisenerträge zurückführt.

Mehr Personal und höherer Geschäftsaufwand

Gleichzeitig nahm allerdings auch der Geschäftsaufwand um 1,9%auf 60,0 Mio. zu. Dies ist unter anderem auf einen höheren Personalaufwand in Folge der Umsetzung der neuen Strategie zurückzuführen. «Das zusätzliche Personal ermöglicht eine Erhöhung des Spezialisierungsgrades in einem immer anspruchsvolleren Wirtschaftsumfeld», wird Generaldirektions-Präsident Oliver Schnyder in der Mitteilung zitiert.

Das Kosten-Ertrags-Verhältnis verschlechterte sich dadurch leicht auf 47,1 von 46,7% im Vorjahr, es bleibe jedoch auf einem sehr guten Niveau, heisst es. Ein Wert unter 50% gilt in der Branche als sehr gut.

Der Geschäftserfolg wuchs um 1,3% auf 61,2 Mio. Fr., während sich der Reingewinn um 2,2% auf 53,8 Mio. erhöhte.

Die Kundenausleihungen nahmen um weitere 3,5% auf 14,2 Mrd. Fr. zu und die Hypothekarforderungen verzeichneten eine Zunahme um 2,9% auf 12,1 Mrd. Die Bilanzsumme ging um 4% auf 19,2 Mrd. auf einen neuen Höchststand hoch. Die verwalteten Vermögen nahmen dagegen um 2,4% auf 14,4 Mrd. ab.

Für das laufende Jahr gibt sich die Bank verhalten positiv. Die Zentralbanken dürften den Kampf gegen die Inflation in den kommenden Monaten verschärfen, heisst es. Die WKB werde 2022 ihre neue Strategie umsetzen und erwarte Ergebnisse auf dem Niveau der vorherigen Geschäftsjahre.