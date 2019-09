Wallstreet zweifelt an Netflix

​ ​ ​ Wie gewonnen, so zerronnen. Bis zum Sommer schwangen sich Netflix als Teil der sogenannten FAANG-Aktien noch in luftige Höhen an den Finanzmärkten. Nun haben sie ihren gesamten Gewinn seit Jahresbeginn ausradiert und liegen 2,75% im Minus. Auch heute handelten sie im Tagesverlauf mit Verlusten. Sie notierten bei 260 $, ein Minus von rund 2%.

​ ​

​ ​ Da ist es wenig verwunderlich, dass an Wallstreet langsam Zweifel an dem Streamingdienst zu keimen beginnen. Netflix habe zu wenige Abonnenten, finden etwa die Analysten von Barclays. Sie schätzen das Potenzial von Netflix auf rund 700 Mio. Abonnenten. Um die hohe Bewertung zu rechtfertigen, müsste das Unternehmen seine Kundenzahl in den kommenden sieben Jahren auf bis zu 1,3 Mrd. steigern, schreiben die Analysten. Der Konsens bewertet die Aktien mit 401.20 $, das Preisziel von Barclays liegt bei 375 $.

​ ​

​ ​ Zuletzt hat Netflix jedoch weitaus weniger Abonnenten gewonnen als geplant: Im zweiten Quartal betrug der Zuwachs lediglich 2,7 Mio., wie das Unternehmen im Juli bekannt gegeben hat. Der Streamingdienst selbst prognostizierte 5 Mio. neue Abos, der Konsens rechnete mit 5,1 Mio.

​ ​

​ ​ Das Marktumfeld dürfte für den Streamingdienst nicht einfacher werden. Mit Apple TV + und Disney + werden diesen Herbst zwei Konkurrenten ihre Angebote lancieren. Das bringt unter anderem mit sich, dass die Unternehmen mehr in die Rechte und die Produktion neuer Inhalte investieren müssen. Es ist ein harter Kampf: Rund 500 Mio. $ lässt sich Netflix dem Vernehmen nach die Rechte an einer der bekanntesten Sitcoms, «Seinfeld», kosten. Verloren hat der Streamingdienst dagegen die Rechte an «Friends» und «The Office». Die beiden Serien gehen ebenfalls für dreistellige Millionenbeträge an andere Anbieter.

​ ​

​ ​ Das Geschäftsmodell ist nicht ohne Risiken, doch auf lange Sicht dürfte Netflix trotzdem zu den Gewinnern gehören, schreiben die Analysten der Pivotal Research Group, die heute das Preisziel für Netflix von 515 auf 350 $ reduziert haben. Das grösste Risiko sind für die Experten die Investitionen in Inhalte. Netflix will 20 Mrd. $ in Eigenproduktionen investieren. Fällt der Zuwachs an Abonnenten längerfristig in den roten Bereich, könnte es für das Unternehmen schwierig werden. Trotz aller Konkurrenz, die nun am Start steht: Schlussendlich wird es laut Pivotal Research ein Rennen zwischen Netflix und Disney, bei dem beide Unternehmen ähnlich gute Chancen haben. Als lachender Dritter könnte sich jedoch Amazon Marktanteile sichern.