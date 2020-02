Walt-Disney-Chef Iger tritt zurück

(Reuters) Bei dem amerikanischen Unterhaltungsriesen Walt Disney steht ein Führungswechsel an. Firmenchef Robert Iger wird die Zügel an den bisherigen Leiter der Freizeitpark-Sparte, Bob Chapek, übergeben, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss mitteilte. «Das Unternehmen ist gerade in den letzten 12 Monaten grösser und komplexer geworden», sagte Iger am Dienstag in einer Telefonkonferenz. Mit Verweis auf den Kauf von 21st Century Fox und die Einführung des Streamingdienstes wie Disney (DIS 123.36 -3.77%)+ im vergangenen Jahr sieht Iger das Unternehmen allerdings bestens aufgestellt, um einen Wechsel an der Führungsspitze vorzunehmen. Er selbst werde das Amt des Executive Chairman übernehmen und die «kreativen Bemühungen» des Unternehmens leiten, bis sein Vertrag am 31. Dezember 2021 auslaufe, sagte Disney. Chapek, der siebte CEO in der fast 100-jährigen Firmengeschichte, war zuletzt Vorsitzender von «Disney Parks, Experiences and Products».

Analysten sowie zwei ehemalige Mitarbeiter zeigten sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters über die Wahl des Nachfolgers überrascht. Sie hatten vermutet, dass Kevin Mayer, Vorsitzender von Direct-to-Consumer and International, in den Top-Job berufen würde. Mayer war massgeblich an der Einführung des Streaming-Dienstes Disney+ beteiligt, das am ersten Tag 10 Mio. Anmeldungen verzeichnete.

Die Aktie verlor nachbörslich 2,2%, nachdem sie im Handelsverlauf bereits 3,6% an Wert einbüsste.