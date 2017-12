Walt Disney übernimmt 21st Century Fox

(Reuters) Der traditionsreiche Unterhaltungskonzern Walt Disney (DIS 107.61 0.17%) sagt mit der milliardenschweren Übernahme des Film- und TV-Geschäfts des Medienriesen Twenty-First Century Fox den jüngeren Konkurrenten Netflix (NFLX 187.86 1.15%) und Amazon (AMZN 1164.13 -0.08%) den Kampf an. Disney legt 52,4 Mrd. $ in Aktien für Grossteile des Imperiums von Medienmogul Rupert Murdoch auf den Tisch, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit kann das Unternehmen, das von den Mickey-Mouse-Erfindern 1923 gegründet wurde, künftig auch Kinofilme wie «Avatar», «Titanic» oder «X-Men» sowie Fernsehserien wie «Die Simpsons» zeigen. Aus dem eigenen Haus kommen bereits Bestseller wie «Star Wars» und «Die Eiskönigin». Zudem übernimmt Disney ein umfangreiches internationales Kabelnetz mit dem rasant wachsenden Indien-Geschäft und eine Beteiligung am Bezahlsender Sky.

Für den 86-jährigen Murdoch findet mit dem Grossverkauf die 50 Jahre andauernde Expansion seines Unternehmens von einer einzelnen australischen Zeitung zu einem weltweit tätigen Unternehmen ein jähes Ende. Fox-Aktionäre werden nun 0,2745 Disney-Aktien für jeden Anteilsschein erhalten. Reuters-Berechnungen zufolge entspricht dies 29,50 $ je Aktie. Damit ist Disney bereit, einen hohen Aufschlag zu zahlen und milliardenschwere Fox-Schulden zu übernehmen. An der Wall Street war der gesamte Fox-Konzern am Mittwoch bei einem Schlusskurs von 32,75 $ etwa 60 Mrd. $ wert. Direkt vor der Transaktion mit Disney wird Fox nun seine TV- und Kabelsender abspalten und als neues Unternehmen an die Börse bringen.

Der 66-jährige Disney-Chef Bob Iger will die Integration der Fox-Sparten bis Ende 2021 überwachen. Er hat bereits dreimal seine Pensionierung verschoben. Noch im März hatte er erklärt, das Unternehmen im Juli 2019 verlassen zu wollen.

Disney macht Schwächen wett

Mit der Übernahme eines Grossteils der Fox-Gruppe macht Disney auf einen Schlag viele seiner Schwächen wett. Zuletzt bereitete dem Konzern vor allem das Kabelgeschäft mit den Disney-Fernsehkanälen sowie dem Sportsender ESPN und dem Fernsehkanal ABC Probleme. Immer mehr Zuschauer melden sich lieber bei Streamingdiensten wie Netflix und Amazon an.

Mit dem Kauf erwirbt Disney auch den Fox-Anteil an dem Videostreaming-Dienst Hulu. Bekannt ist, das Disney bald selbst ins Streaming-Geschäft einsteigen will. Die langjährige Partnerschaft mit Netflix wurde bereits beendet. Im Gegensatz zu dem Marktführer fehlte es Disney bisher allerdings an Inhalten, um das Angebot zu füllen. Dies dürfte künftig keine Schwierigkeit mehr darstellen.

Ursprünglich hatte auch Comcast (CMCSK 58 -2.83%) Interesse an Fox-Bereichen. Am Montag gab der US-Kabelnetz-Betreiber jedoch seinen Rückzug aus den Verhandlungen bekannt. Unbekannt ist bisher, wie die US-Wettbewerbsbehörden die geplante Übernahme von Disney behandeln werden. Jüngst hatte sich das US-Justizministerium gegen die Akquisition von Time Warner (TWX 90.06 -0.65%) durch den Telekomriesen AT&T (T 38.04 -0.16%) ausgesprochen.