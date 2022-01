Walter Hess: Ein Mann für alle Fälle

Als Kind wollte er Feuerwehrmann werden. Brände löschen im übertragenen Sinn musste Walter Hess in seiner Laufbahn des Öfteren. Auch den Start ins neue Jahr hätte sich der designierte CEO von Zur Rose (ROSE 227.50 -2.78%) störungsfreier gewünscht. Nach jahrelangen Vorbereitungsarbeiten wurde die Einführung des elektronischen Medikamentenrezepts in Deutschland verschoben, um wie viel, wird in den kommenden Wochen bestimmt.

So oder so hat der 56-Jährige bis zu seinem Amtsantritt Anfang Mai alle Hände voll zu tun. Bis dann ist er verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, wo Zur Rose 60% des Umsatzes erwirtschaftet. Zudem ist seine Nachfolge im Hauptmarkt zu regeln.

Der Einstieg ins Gesundheitswesen und der Weg zur operativen Spitze von Zur Rose waren in der Laufbahn von Walter Hess keineswegs vorbestimmt: «Eines ergab das andere», sagt er lapidar. Nach einer Bankausbildung verschlug es ihn in die Romandie zu einem Industriebetrieb. Später absolvierte der St. Galler berufsbegleitend ein Studium der Betriebswirtschaft an der dortigen Fachhochschule.

«Von Turnaround zu Turnaround»

Vor allem bei der Papiergruppe Sihl lernte er später, sich immer wieder auf unerwartete Situationen, «von Turnaround zu Turnaround», einzustellen. Im Jahresrhythmus erhielt er neue Aufgaben mit immer mehr Marktverantwortung, zuletzt global – bis er plötzlich eine Papierfabrik zu leiten hatte.

Nach einem Engagement für die italienische MTS Group kehrte Walter Hess aus China in die Schweiz zurück, und für ihn war klar: Er wollte selbständig werden und eine Firma aufbauen. So begann er als Berater für Strategie- und Risikomanagement. 2008 flatterte ein Mandat von Zur Rose ins Haus. Danach nahm das Engagement vor allem ab 2013 zu, als er den Auftrag erhielt, als Geschäftsführer Zur Rose Deutschland «sehr schnell neu auszurichten».

«Seinerzeit war mein Ziel eigentlich nicht, eine Funktion in der Unternehmensleitung zu übernehmen», betont der künftige CEO der Onlineapotheke. Erst 2015, als Chef des Schweizer Geschäfts, liess er sich fest anstellen. Schon damals sei Zur Rose eine «packende Firma» gewesen.

Wie sich auch in Deutschland gezeigt hat, sind im Gesundheitswesen viele Standesinteressen der Apotheker im Spiel. «Die Auseinandersetzung mit Regulierung und Politik ist sehr spannend und macht den Job vielseitig», findet Walter Hess. Jährlich alternierend ist er Präsident bzw. Vizepräsident des europäischen Verbands der Onlineapotheken.

Das mittelfristige Ziel von 4 Mrd. Fr. Umsatz, doppelt so viel wie 2021, sieht der neue CEO trotz der Verzögerung in Deutschland nicht in Gefahr. «Je schneller der Anteil der Onlineapotheken am E-Rezept in Deutschland wächst, desto rascher sind wir in den schwarzen Zahlen», sagt er. Nach bisheriger Kommunikation wird Zur Rose die operative Gewinnschwelle im Verlauf von 2023 erreichen.

Amazon ist für ihn kein Schreckgespenst

Walter Hess wird sich in den nächsten Jahren oft im nördlichen Nachbarland aufhalten. Ziel des Unternehmens ist aber, europaweit ein sogenanntes Gesundheitsökosystem zu etablieren. «Es gilt, frühzeitig präsent zu sein», betont er. Der Eintritt in Frankreich ist gerade erfolgt, in Spanien betreibt Zur Rose bereits eine elektronische Plattform.

Natürlich hat Walter Hess Zalando (ZAL 66.66 -4.96%) und Amazon (AMZN 3'287.14 -1.89%) studiert: «Amazon ist uns zehn bis fünfzehn Jahre voraus, wir können viel von ihnen lernen», meint er. Amazon als potenziellen Konkurrenten sieht er gelassen: «Ein Einstieg in Deutschland ist nicht auszuschliessen, doch das regulatorische Umfeld hier ist viel anspruchsvoller als in den USA, die Eintrittsbarriere höher und folglich die Skalierung des Geschäfts schwieriger.»

Walter Hess braucht sich bis zur Pensionierung keine Sorgen zu machen, dass ihm die Arbeit ausgeht. Work-Life-Balance sei für ihn ohnehin kein Thema. «Mit Menschen zusammenzuarbeiten», zählt der Vater einer Tochter und eines Sohns, beide erwachsen, im Lebenslauf unter der Rubrik Hobbys auf.