Wandelanleihen schwächeln seit dem Frühjahr

Für Anleger in Wandelanleihen sind das Frühjahr und der Sommer bislang nach starkem Jahresstart enttäuschend verlaufen. «Während globale Obligationen und Aktien im Plus sind, befinden sich Wandler leicht im Minus», sagt Lukas Buxtorf mit Blick auf die Performance seit Beginn des zweiten Quartals. Er arbeitet als Portfolio Manager bei Aganola, einem Spezialfondsanbieter, der mit der Credit Suisse einen Wandelanleihefonds betreibt.

Der von Investoren viel beachtete Vergleichsindex Thomson Reuters Global Focus (in Franken abgesichert) verlor 0,5% seit Anfang April, die Performance seit Jahresanfang liegt aber immer noch bei 5,4%. In Dollar gerechnet kommen globale Wandelanleihen 2019 bislang allerdings auf ein Plus von 7,7%. Zum Vergleich: Der Aktienindex MSCI World (ebenfalls in Franken abgesichert) stieg seit Jahresanfang um 13,5%, er liegt seit Anfang April 1,4% im Plus.