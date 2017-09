Wang Qishan: Chinas nächster Premier?

Seit Wang Qishan 2012 zum obersten Korruptionsbekämpfer von China aufgestiegen ist, sind ihm über 150 «Tiger» ins Netz gegangen – so werden im Reich der Mitte korrupte Spitzenfunktionäre genannt. Der Sekretär der Disziplinierungskommission der Kommunistischen Partei Chinas spielt aber nicht nur in der von Staatspräsident Xi Jinping vorangetriebenen Antikorruptionskampagne eine zentrale Rolle, sondern auch im internen Machtkampf im Vorfeld des 19. Parteikongresses, der am 18. Oktober beginnt. In einem Land, das keine unabhängige Justiz kennt, bleibt es dabei oft unklar, wo der Kampf gegen Korruption aufhört und wo es darum geht, unbequeme politische Rivalen auszuschalten.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.