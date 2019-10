Wann sich aktive Fonds lohnen

Ist der Markt für Anlagefonds rational und durch starken Wettbewerb geprägt? Das wollte Roger Rüegg herausfinden. «Wir wollten die These prüfen, ob Fondsgebühren der Überrendite von Fonds entsprechen», erklärt Rüegg den Zweck einer Studie, die er im Fachmagazin «Review of Finance» veröffentlicht hat.

Der Fondsmanager bei der ZKB-Tochter Swisscanto Invest hat sie zusammen mit Markus Leippold, Professor an der Universität Zürich, verfasst. Er stellte sie der Presse am Mittwoch in Zürich vor.

Theoretisch könnte man erwarten, dass Anleger nur Fondsgebühren auf sich nehmen, wenn man von den aktiven Fonds auch erwarten darf, dass sie den Index schlagen. Wäre der Markt für Anlagefonds extrem kompetitiv, dann würden die Gebühren in etwa der erwarteten Überrendite (Alpha) der Fonds entsprechen – «mit einem Aufschlag für die Unsicherheit», sagt Rüegg.

Als landläufige Meinung hat sich durchgesetzt, dass aktive Fonds den Index im Durchschnitt nicht schlagen – und deswegen Indexfonds grundsätzlich zu bevorzugen sind. So heisst es in einer Auswertung vom Fondsdatendienst Morningstar (MORN 157.34 0.16%), dass nur ein Fünftel der Aktienfonds ihren Index langfristig schlagen.

Die Studie von Rüegg und Leippold hat wohl mit der bisher umfangreichsten Stichprobe versucht, die Überrendite aktiver Fondsmanager zu messen: die Performance von über 50’000 aktiven Fonds in verschiedenen Kategorien wurde mit der Performance von über 5000 Indexprodukten verglichen.

Die unten stehende Grafik zeigt zwei Dimension für verschiedene Aktien- und Anleihenkategorien: Die Überrendite (Value-weighted Gross Alpha: Die durchschnittliche Überrendite vor Abzug der Gebühren, wobei die Fonds im Durchschnitt nach ihrer Grösse gewichtet wurden) und die statistische Signifikanz (P-Value). Je niedriger der P-Value, desto sicherer kann man eine Aussage über das Alpha treffen.

Vor Abzug der Gebühren gilt, dass in einigen Anlagekategorien aktive Fonds tatsächlich den Index geschlagen haben. Bei US-Anleihen, globalen Einzelhandelsaktien, Schwellenländeraktien und europäische Aktien konnten Fondsmanager eine statistisch signifikante Überrendite erzielen. Zwar gibt es auch bei den meisten anderen Kategorien eine Überrendite – doch die ist statistisch nicht signifikant.

Wenn man die Gebühren miteinrechnet, dann ändert sich das Bild. Es scheint Fifty-Fifty: In der einen Hälfte der Anlagekategorien konnte man eine Überrendite erzielen, in der anderen Hälfte aber nicht. Nun gibt es keine statistisch signifikante Überrendite mehr, dafür aber signifikante Verlierer: kanadische und europäische Anleihen und amerikanische Large Caps waren ein hartes Pflaster für aktive Fondsmanager.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Fonds, die dem normalen Investor – «Retail» – zur Verfügung stehen, und solchen, die auf institutionelle Investoren wie etwa Pensionskassen beschränkt sind. Institutionelle Fondsklassen sind meist deutlich günstiger als die Retail-Versionen und versprechen dadurch auch eine höhere Überrendite.

Für die Retail-Fondstranchen ist das Bild nicht besonders gut. Nur für Aktien ausserhalb der USA, insbesondere Europa, konnte über den Zeitraum seit 1992 eine Outperformance vor Gebühren erreicht werden. Dagegen haben die Gebühren die Überrendite für US-Aktien und die Anleihen aufgefressen. Besonders krass ist der Vorteil der passiven Fonds an der US-Börse: Seit 1992 haben US-Aktienfonds über 300 Mrd. $ an Wertsteigerung ihren Investoren vorenthalten.

Der schlechte Leistungsausweis der aktiven Manager der US-Aktien ist «wohl ein Grund, warum dort passive Fonds schnell Verbreitung gefunden haben», nimmt Rüegg an.

Deutlich freundlicher sieht es bei institutionellen Fondstranchen aus. Dort hat man bei Anleihen ausserhalb der USA immerhin die Gebühren mit der Überrendite wieder eingeholt. Und bei den US-Anleihen sogar ein Plus erreicht.

Iwan Deplazes, Leiter Asset Management von Swisscanto Invest, betont, dass höhere Gebühren nicht zwingend einen Nachteil bei der Rendite nach sich ziehen. So würde etwa die Verwaltung von nicht-traditionellen oder illiquiden Anlageklassen – man denke an Infrastrukturanlagen oder Immobilien – mehr kosten, aber auch einen Renditevorteil bringen.

Als ein Indiz dafür zieht Deplazes die Swisscanto Pensionskassenstudie heran. Denn die zeigt auf, dass die Verwaltungskosten der Pensionskassen in der Schweiz deutliche Unterschiede aufweisen. Doch die Rendite nach Gebühren ist unabhängig von der Höhe der Gebühren. Das heisst: Die Pensionskassen bekommen im Mittel eine höhere Rendite, wenn sie sich die Verwaltung ihrer Anlagen etwas kosten lassen.

Für Rüegg ist klar, dass die Unterschiede in der Netto-Rendite zwischen aktiven und passiven Fondsprodukten oft ähnlich hoch ausfallen. Nur wenn sich in einem Markt zu viele aktive Fonds tummeln, wird es schwieriger, ein ausreichendes Alpha zu erwirtschaften. Die Verbreitung von Indexlösungen könnte «aktiven Fondsmanagern neue Chancen eröffnen», glaubt Rüegg daher.

Langfristig sollten daher aktive und passive Fonds weiterhin koexistieren – in der Suche nach einem Gleichgewicht. Schaffen es aktive Fonds in einer Anlageklasse nicht, ihre Gebühren zu erwirtschaften, sollten sie mit der Zeit verschwinden. Bis ein hoher Anteil von passiven Investitionen wieder genügend Möglichkeiten schafft, eine Überrendite zu erreichen.