Warner Music strebt Milliardenbewertung bei Börsengang an

(Reuters) Die Plattenfirma Warner Music treibt ihren Börsengang an der Nasdaq trotz der Coronavirus-Pandemie voran. Ziel sei es, bis zu 1,82 Mrd. $ einzusammeln, kündigte das Unternehmen am Dienstag an, das Künstler wie Cardi B, Ed Sheeran und Bruno Mars unter Vertrag hat. Damit dürfte der gesamte Unternehmenswert beim Debüt bei etwa 13 Mrd. $ liegen. Konkret sollen 70 Mio. Stimmrechtsaktien für einen Preis zwischen 23 und 26 $ angeboten werden.

Noch im März hatte das weltweit drittgrösste Musiklabel hinter Universal und Sony (SNE 62.89 -0.55%) sein Marktdebüt wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise verschoben. Doch inzwischen wagen sich Unternehmen wieder an der Börse. Vergangene Woche sammelte die US-Versicherungsvergleichsplattform SelectQuote 360 Mio. $ ein, mehr als zunächst angepeilt.

Die Corona-Krise beutelte zuletzt das Geschäft von Warner Music. Ausbleibende Einnahmen durch geschlossene Läden und verschobene Alben-Veröffentlichungen liessen das Unternehmen in die roten Zahlen rutschen. Im zweiten Geschäftsquartal zu Ende März fiel ein Verlust von 74 Mio. $ nach einem Gewinn von 67 Mio. $ im Vorjahreszeitraum an.