Warteck Invest verdient mehr

(AWP/GA) Das Immobilienunternehmen Warteck Invest (WARN 1940 0.52%) hat im ersten Halbjahr mehr verdient. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit verbesserte sich, klammert man Neubewertungseffekte aus, um 5,4% auf 12,3 Mio. Fr. Werden diese Effekte in die Rechnung miteinbezogen, dann schoss der Gewinn um knapp 29% auf 8,4 Mio. Fr. hoch. Dies sei der höchste Semestergewinn überhaupt, schreibt Warteck in dem am Mittwochabend publizierten Halbjahresbericht. Ohne Neubewertungserfolg erreichte der Gewinn 7,2 Mio. Fr. (+12,5%).

Unternehmenszahlen 1. Semester in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Ertrag aus Liegenschaften (netto) 12,3 13,7 14,4 Neubewertung 2,4 0,2 1,6 Immobilienaufwand 1,4 1,2 1,3 Gewinn 7,0 6,6 8,4 Gewinn ohne Neubewertung 5,0 6,4 7,2 Bilanz 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 Bilanzsumme 675,4 724,0 735,8 Immobilien 667,4 717,7 728,2 Eigenkapital 293,9 296,9 291,5 – in % der Bilanzsumme 43,5 41,0 39,6

Positiv auf das Ergebnis haben die Akquisitionen aus dem Vorjahr durchgeschlagen. Auch in der Entwicklung von Immobilien seien Fortschritte erreicht worden. So sei etwa das Wohnbauprojekt in Wil mit 81 Wohnungen abgeschlossen worden. Der Marktwert des Immobilienportfolios stieg nach Neubewertung auf 728,2 Mio. Fr. (+1,5%). Drei Viertel der Zunahme entfielen auf Investitionen in Sanierungs- und Neubauprojekte. Per 1. August hat Warteck eine Liegenschaft in Binningen mit neun Wohnungen und zwei Geschäftsräumen erworben.

Die Mieteinnahmen stiegen im ersten Semester 5% auf 16,4 Mio. Fr. Als Soll-Mieterträge nennt Warteck 17,3 Mio. Fr. Allerdings lag die Leerstandquote der Renditeliegenschaften mit 4,7% höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres (3,8%). Warteck begründet dies mit längeren Absorptionszeiten bei den Neubau- und Sanierungsprojekten sowie auf den Leerstand in einer Büroliegenschaft.

Im zweiten Semester rechnet Warteck aufgrund der im laufenden Jahr und im Vorjahr abgeschlossenen Projekte und Akquisitionen mit einem Anstieg der Mieteinnahmen. Doch bleibe die Situation am Immobilienmarkt vor allem auf der Vermietungsseite herausfordernd. Finanziellen Rückhalt bieten die Eigenkapitalquote von 40% und die Reduktion der Fremdkapitalkosten. Der Finanzaufwand wurde 13,7% auf 3,3 Mio. Fr. gesenkt, der durchschnittliche Zinssatz von 2,33 auf 1,78%.