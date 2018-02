Warten auf den Smartphone-Superzyklus

Erstickt der Mobile World Congress am eigenen Erfolg? Die vergangenen Jahre wurden auf dem MWC in Barcelona stets die Trends der Mobilfunkbranche und die neuesten Smartphone-Boliden vorgestellt. Und dieses Jahr? Die Messe zeigt sich im Vorfeld arm an Highlights: Das S9 von Samsung wird am Sonntag präsentiert – und die anderen Hersteller halten sich vornehm zurück. Alle suchen derzeit ihren Platz in einem schwachen Markt, der weit entfernt ist vom «Superzyklus», den so viele vorausgesehen haben.

Das iPhone X von Apple sollte dem Smartphone-Markt im Herbst des vergangenen Jahres zu neuen Höhen verhelfen. Zehn Jahre nach der Vorstellung des ersten Alleskönnerhandys des US-Konzerns musste das Gerät etwas ganz Besonderes werden – ist es auch: ganz besonders teuer. Zum ersten Mal wurde die Preisgrenze von 1000 Fr. geknackt. Angesichts der hohen Preise von «Ultra-High-End-Smartphones» hätten viele Konsumenten nun lieber zu Geräten der Vorgängergeneration gegriffen, erklärt IDC-Analyst Jitesh Ubrani.