Warten auf die «grosse Konvergenz»

Kein Zweifel: Der Zustand der Welt hat sich in den vergangenen vierzig Jahren stark verbessert. Die Leute leben im Durchschnitt länger und sicherer, sind besser ausgebildet und verdienen mehr – nicht nur in der reichen nördlichen Hemisphäre, sondern auch in einer Reihe ehemals armer Länder.

Diese erfreuliche Entwicklung war keineswegs absehbar. Noch in den Siebzigerjahren herrschte tiefer Pessimismus, was die Zukunftschancen der armen Länder anbelangte.

Zum Autor Tobias Straumann ist Wirtschaftshistoriker und lehrt an den Universitäten Basel und Zürich.

In China war der Lebensstandard nicht höher als vor 500 Jahren. An den Universitäten wurde gelehrt, dass arme Länder aus systemischen Gründen keine grossen Fortschritte erreichen könnten.

Länder wie Südkorea, Taiwan und die Volksrepublik China haben dann aber gezeigt, dass es durchaus Aufstiegschancen gibt, während sich in Lateinamerika fast überall die Demokratie durchgesetzt hat, was wiederum positive wirtschaftliche Effekte hat. Selbst in Afrika südlich der Sahara, der ärmsten Region der Welt, gibt es in einigen Ländern Anzeichen von wachsendem Wohlstand.

Entscheidend ist nun, ob die Aufholjagd der ärmeren Länder in den nächsten Jahrzehnten ungebremst weitergehen wird. Es wird schon von einer «grossen Konvergenz» gesprochen, etwa im einflussreichen Buch des in Genf lehrenden Aussenhandelsökonomen Richard Baldwin («The Great Convergence: Information Technology and the new Globalization») – vom frühen 19. bis ins späte 20. Jahrhundert sei die Welt von einer «grossen Divergenz» zwischen dem Westen und dem Rest geprägt gewesen; nun sei dank neuer Informations- und Kommunikationstechnologien der gegenläufige Prozess in Gang gekommen, weil die Kosten für die Verbreitung von Ideen und Informationen massiv gesunken seien.

Wissenstransfer ist ein altes Phänomen

Baldwins Sichtweise hat viel für sich. Die Weltwirtschaft hat ein Ausmass an feingliedriger Arbeitsteilung erreicht, das vor der IT- und Kommunikationsrevolution undenkbar war.

Die grossen Konzerne haben das Zusammenspiel ihrer Standorte kontinuierlich optimiert und dabei Arbeitskräfte auf der ganzen Welt in ihre Wertschöpfungskette integriert, wodurch viel technologisches Wissen vom Westen in die aufstrebenden Länder geflossen ist.

Die hohen internen Produktionsstandards und die komplexen Liefersysteme verlangen viel Geschick von den Managern und den Angestellten, das weitergegeben wird. Auch die Lagerkosten sind dank IT massiv gesunken. Je nach erwarteter Nachfrage wird die Produktion kurzfristig erhöht oder gesenkt.

Wie stark sich die internationale Arbeitsteilung in den letzten Jahrzehnten verändert hat, zeigte sich nach dem Fall der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008. Binnen sechs Monaten sank das Volumen des Welthandels 20%. Die Produktion wurde überall schnell zurückgefahren, um sich den neuen Verhältnissen anzupassen.

Früher wären die Konzerne zu einem solchen Bremsmanöver nicht in der Lage gewesen. So gab es etwa nach dem Börsencrash vom Oktober 1929 keine vergleichbare Kontraktion des Welthandels. Die Firmen produzierten zunächst auf Halde, bevor sie sich langsam der schrumpfenden Nachfrage anpassten.

Baldwins These von der grossen Konvergenz hat jedoch auch Schwächen. Vieles, was er als neu bezeichnet, ist in Wahrheit viel älter. So war die Verbreitung von Fertigkeiten und Technologien schon immer ein wesentlicher Faktor der Globalisierung. Natürlich geschieht heute alles viel schneller und präziser, aber es ist fraglich, ob die Beschleunigung wirklich so wesentlich ist.

Die Schweizer Industriegeschichte bietet hier Anschauungsunterricht. Der Aufschwung des Baumwoll- und des Seidengewerbes in der Deutschschweiz sowie der Uhrenateliers in der Westschweiz beruhte grossteils auf importiertem Wissen. Träger des Technologietransfers waren verfolgte Protestanten aus Frankreich und Italien.

Auch die Rohstoffe, Baumwolle (Baumwolle 0.8308 2.28%) und Seide, kamen aus dem Ausland. Binnen weniger Jahrzehnte entstanden neue Gewerbezweige, und das Wissen wurde in den Betrieben und den Familien von Generation zu Generation weitergegeben und weiterentwickelt.

Als englische Textilindustrielle Ende des 18. Jahrhunderts die Mechanisierung des Baumwollgewerbes einführten, bemühten sich die Schweizer Produzenten um den Import der Technologie.

Handwerker reisten nach Lancashire, um Fabriken und Maschinen zu studieren. Entscheidend war der Schmuggel einer englischen Spinnmaschine in die Schweiz, wo sie dem Aufbau der ersten erfolgreichen Spinnerei in St. Gallen 1798 diente.

In einer nächsten Phase, dem späten 19. Jahrhundert, begannen die schweizerischen Textilunternehmer ihrerseits die Produktion ins Ausland auszulagern, was wiederum mit einem Transfer von Ideen und Fertigkeiten einherging.

Der wichtigste Grund war, dass die Handelspartner Zollschranken errichteten. Es blieb den Schweizer Industriellen nichts anderes übrig, als ihre Technologie in die Welt hinauszutragen und dabei die künftige Konkurrenz heranzuzüchten. Natürlich wurde versucht, das Wissen nur innerhalb des jeweiligen Unternehmens weiterzugeben, doch war nicht zu verhindern, dass es über die Fabrikmauern hinaus diffundierte.

Weil sich Ideen und Fertigkeiten schon vor der Einführung des Internets und des Mobilfunks verbreiteten, setzte die Konvergenz zwischen dem Westen und den aufstrebenden Staaten viel früher ein. Japan begann bereits im späten 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung und erreichte in den Siebzigerjahren OECD-Niveau, was das durchschnittliche Einkommen pro Kopf anbelangte. Südkorea und Taiwan folgten wenig später. Chinas Weg aus Maos Falle und die Beschleunigung des indischen Wachstums fanden in den Achtzigerjahren statt.

Die Propheten der grossen Konvergenz übersehen schliesslich, dass die neuen Technologien auch dazu geeignet sind, die Ungleichheit zwischen den Ländern zu vergrössern. Die produktive Nutzung der Digitalisierung erfordert grosse Bildungsanstrengungen, die viele Länder nicht finanzieren können.

Im Unternehmenssektor gilt erst recht: Wer hat, dem wird gegeben. So ist es in den vergangenen Jahren zu einer Konzentration gekommen. Ausserhalb des Silicon Valley gibt es nur wenige Firmen, die im globalen Wettbewerb bestehen können.

Politik, Recht, Infrastruktur, Märkte

Aus all den Gründen ist es besser, neuen Technologien nicht allzu viel Bedeutung zuzumessen. Entscheidend ist vielmehr, ob die institutionellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung vorhanden sind. Dies hat in der Regel mit historischen Gründen zu tun.

So verfügen all die aufstrebenden ostasiatischen Regionen über eine lange Verwaltungs- und Bildungstradition, die aus der jahrhundertealten Organisation des Reisanbaus herausgewachsen ist. Auch Indien ist ein Subkontinent, wo in bestimmten Gebieten schon lange zentralisierte Strukturen und grossstädtische Verhältnisse etabliert waren.

Die afrikanischen Länder südlich der Sahara hingegen haben keine vergleichbare Basis, auf denen sie eine moderne Bürokratie und Wirtschaft aufbauen könnten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie die nötigen Erfahrungen gesammelt und eine effiziente Verwaltung aufgebaut haben.

Wenn die grosse Konvergenz dereinst Wirklichkeit werden soll, dann nur, weil sich die Qualität der politischen und rechtlichen Institutionen markant verbessert hat. Es braucht individuelle Eigentumsrechte, dezentrale Entscheidungsstrukturen, Infrastruktur, Planungssicherheit, funktionierende Märkte und vieles mehr, damit über eine längere Zeit konstant investiert und innoviert wird.

Neue Technologien können helfen, diese Ziele besser zu erreichen, doch sie sind nicht unabdingbar. Es sind vielmehr die Rahmenbedingungen, die es initiativen Menschen ermöglichen, Risiken einzugehen und Neues zu schaffen.