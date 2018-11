Warum Arbeitsbeziehungen für Investoren wichtig sind

Gute Mitarbeiterbeziehungen und ein solides Personalmanagement sind entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Gesetzgeber und Verbraucher konzentrieren sich verstärkt auf Arbeitsfragen. Unternehmen muss bewusst sein, in welchem Masse sie bestehenden arbeitsbezogenen Risiken ausgesetzt sind. Zudem müssen sie früh erkennen, wenn sich Veränderungen anbahnen, und entsprechend planen.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit tragfähigen Arbeitsbeziehungen und einem hohen Mass an Engagement für ihre Mitarbeiter langfristig sowohl operativ als auch finanziell besser abschneiden. Schlechte Arbeitsbedingungen hingegen können katastrophale Folgen haben. Die Arbeitsrisiken eines Unternehmens sollten im Rahmen des Investitionsprozesses unbedingt kritisch bewertet werden.

Die Globalisierung und neue, auf technischem Fortschritt basierende Arbeitsmethoden erschweren es Unternehmen und Investoren zunehmend, das Arbeitsrisiko entlang der gesamten Lieferkette zu bewerten. Inzwischen bestehen zwar internationale Arbeitsvorschriften und -standards, doch werden sie weltweit in unterschiedlichem Masse übernommen und durchgesetzt. Damit bleibt es vorwiegend den Unternehmen selbst überlassen, Standards in ihrer gesamten Lieferkette durchzusetzen und dabei Fragen wie Arbeitsbedingungen, Diskriminierung, Kinderarbeit und Sklaverei zu berücksichtigen.

Aus Branche und Geographie ergeben sich wichtige Anhaltspunkte dafür, welchen Arbeitsrisiken ein Unternehmen ausgesetzt sein könnte. Um ein genaueres Profil der Arbeitsrisiken eines Unternehmens zu erstellen, dürfte sich jedoch eine Fundamentalanalyse einzelner Unternehmen besser eignen. Dabei sind die unserer Ansicht nach wichtigsten Risiken: regulatorisches Risiko, operationelles Risiko und Reputationsrisiko.

Auch wenn die Konzepte der Mitarbeiterführung sich je nach Unternehmen, Branche und Region unterscheiden, sollten Investoren von allen erwarten, dass sie bestimmte grundlegende Anforderungen erfüllen.

Lesen Sie den ganzen Artikel

Wichtige Informationen

Ausschliesslich professionellen Investoren vorbehalten – Für Privatanleger nicht geeignet.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art und dienen ausschliesslich der Informationsfindung. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, und alle hierin geäusserten Meinungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig.

Sofern die Informationen in diesem Dokument Projektionen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, entsprechen diese lediglich Prognosen, die erheblich von den tatsächlichen Ereignissen oder erzielten Ergebnissen abweichen können. Aberdeen Asset Managers Switzerland AG („AAMS“)/Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”) übernimmt weder eine Gewähr für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen noch irgendeine Haftung gegenüber Personen, die sie als Entscheidungsgrundlage verwenden. Sämtliche Quellen stammen von der Aberdeen Asset Management Unternehmensgruppe.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder persönliche Finanzberatung für bestimmte Finanzprodukte dar und dürfen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin genannten Anlagen betrachtet werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden die besonderen Anlageziele, die Finanzlage oder der spezifische Bedarf der Anleger nicht berücksichtigt, so dass sich Investoren vor einer Anlage ein eigenes Urteil über die Eignung der betreffenden Anlage für ihre eigenen Gegebenheiten, ihre Anlageziele und ihre Finanzlage bilden und sich bei ihrem Finanz- bzw. Steuerberater erkundigen sollten. AAMS/AAML haftet ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen nicht für Verluste oder Schäden, die beliebigen Personen aufgrund dieser Informationen entstehen. Dieses Informationsmaterial darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch AAMS/AAML nicht kopiert, geändert, verkauft, verteilt, angepasst, veröffentlicht, übernommen, vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden.



Erstellt von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG. Eingetragen in der Schweiz unter der Nr. CH-020.3.033.962-7. Eingetragener Unternehmenssitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Zugelassen durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Verteiler von kollektiven Kapitalanlagen.

Infobox öffnen