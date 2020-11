Warum Credit Suisse UBS hinterherhinkt

Rund ein Jahr ist es her, dass Iqbal Khan das Pferd gewechselt hat. Vom Chef der internationalen Vermögensverwaltung der Credit Suisse (CS) zum Co-Leiter des gesamten globalen Private Banking der UBS. Seitdem läuft es auf den ersten Blick rund in der Paradedisziplin der grössten Bank der Schweiz. Hingegen scheint CS hier mittlerweile zu hinken. Ein genauer Blick offenbart ein differenzierteres Bild. Die Hürden sind für beide Banken die gleichen.

Es war eine der Erfolgsgeschichten des Bankenplatzes in den vergangenen Jahren: die gute Entwicklung des Private Banking der CS. Die Bank macht das Geschäft mit privaten Vermögen in drei Divisionen, die Abteilung International Wealth Management (IWM) unter Ex-Chef Iqbal Khan stach dabei hervor. Khan schaffte gute Resultate, indem er vor allem die Kreditvergabe forcierte.

Lukrative Kredite

Gegen die Sicherheit ihrer auch illiquiden Vermögenswerte stellt CS ihren superreichen Kunden massiv Liquidität zur Verfügung (sog. Lombardkredite). Zudem verzahnte sie das Investment Banking enger mit der Vermögensverwaltung und offeriert der Kundschaft auch komplexere, risikoreichere Finanzierungen – auch für deren Unternehmen. Rund die Hälfte der Ausleihungen in IWM gilt so als Unternehmens- und Industriekredite. «Das schlägt sich in Margen nieder, die höher sind als bei anderen Banken», sagt Andreas Venditti, Analyst bei Vontobel.

Doch heuer stottert der Wachstumsmotor. In IWM ist der Zinsertrag nach neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast 9% geschrumpft, konzernweit ging er 15% zurück. Die wiederkehrenden Kommissionen, die das globale CS-Private-Banking auf den verwalteten Vermögen verdiente, stehen 6% tiefer. Insgesamt macht das globale CS-Private-Banking nach neun Monaten 2020 weniger Vorsteuergewinn als 2019.

Die Bank selbst begründet das mit Wechselkurseffekten. Im Krisenjahr hat sich der Franken aufgewertet, insbesondere gegenüber dem Dollar, der in IWM vorherrscht. Da CS aber in ihrer Heimatwährung rapportiert, steht sie nach der Umrechnung schlechter da, als sie eigentlich performt hat. Doch auch auf Dollarbasis liefert das CS-Private-Banking dieses Jahr weniger Vorsteuergewinn. Das liegt zum einen daran, dass sich die Kundenvermögen seit dem Marktsturz im März noch nicht auf alte Niveaus erholt haben. «Zudem haben IWM-Kunden im Frühjahr Lombardkredite um 13% reduziert und damit Risiken verringert», sagt Venditti. Anfang 2020 fiel das Kreditvolumen im IWM so auf den Stand von 2017.

Zudem begann bereits unter Khan seine alte CS-Division zu schwächeln. Der Zinsertrag in IWM ging schon 2019 zurück, die wiederkehrenden Kommissionen stagnierten auf dem Niveau von 2018. «Nach starkem Wachstum in den Jahren davor wusste wohl auch Khan, dass die Zitrone bezüglich Gewinn erst einmal ausgedrückt war», sagt Venditti.

Wiederholung des Rezepts

Dagegen gibt die globale Vermögensverwaltung der UBS (GWM) nach Jahren der Stagnation nun unter Khan Gas. Er und Co-Chef Tom Naratil krempelten zu Jahresbeginn GWM um: Sie strichen Hierarchiestufen, verkürzten Entscheidungswege, legten Strukturen zusammen. Khan scheint bei UBS die Wiederholung seines CS-Rezepts zu gelingen. Die Zinseinnahmen von GWM sind heuer höher. Die Ausleihungen an die Kundschaft stiegen von 176,1 Mrd. $ nach neun Monaten 2019 auf aktuell 201,5 Mrd. $.

Doch UBS startet hier auch von einem niedrigeren Niveau als CS. Die Durchdringung der Kundschaft mit lukrativen Krediten, gemessen im Verhältnis zu den verwalteten Vermögen, hat bei CS relativ hohe 15% erreicht. UBS, die als konservativer punkto Ausleihungen gilt, liegt hier erst bei gut 7%. Obendrein rapportiert UBS in Dollar, hat in ihren Resultaten somit keinen negativen Wechselkurseffekt wie CS.

Bei allem Erfolg, den Khan und sein UBS-Team haben: Im dritten Quartal sank auch in GWM der Zinsertrag, trotz steigender Kreditvolumen. Vor allem die Nullzinspolitik der US-Notenbank schenkt hier ein. «Das wird in den kommenden Monaten bei vielen Privatbanken noch Spuren hinterlassen», sagt Venditti. Und nicht nur hier hält der jahrelange Margenverfall an. Auch der wiederkehrende Ertrag, den UBS auf den verwalteten Geldern erzielt, ging im dritten Quartal zurück, weil Kunden in günstigere Produkte wechselten. Da hilft es der Bank wenig, dass sie so viel Privatvermögen wie keine zweite auf der Welt hält.

Unterm Strich trugen zum guten Drittquartal von UBS massgeblich starke transaktionsbasierte Einnahmen wegen erhöhter Handelsvolumen an den internationalen Märkten bei. Doch dieses Phänomen dürfte nicht von Dauer sein, jetzt, da ein Ende der Coronapandemie in Sicht ist. Bereits rechnen die Analysten für die Zukunft mit schlechteren Resultaten und einer ungenügenden Eigenkapitalrendite – für UBS und für CS. Darum können ihre Aktien – auch wenn sie unter Buchwert handeln – nicht wirklich als günstig gelten. So empfiehlt FuW beide Schweizer Grossbanken weiterhin nicht zum Kauf.