Warum die Börsenrally weitergeht

Nach den guten Nachrichten zur Entwicklung von Impfstoffen ge­gen Covid-19 wird der Börsen­optimismus manchen Marktbeobachtern schon unheimlich. Die Umfrage von Bank of America (BofA) unter Fondsmanagern zeigt an: Im November sind die professionellen Anleger so gut gestimmt für Aktien wie das ganze bisherige Jahr nicht. Die ­BofA-Strategen kommentieren: «Wir sind nahe eines Full Bull» – der Optimismus nehme überhand, man solle die Zeit für Gewinnmitnahmen nutzen.

Doch es gibt gute Gründe, warum die Aktien eine Rally zum Jahresende hinlegen könnten. So haben sich global die Börsen vom Tiefst im März zwar erholt. Doch unter der Oberfläche sind grosse Unterschiede festzustellen. Viele Sektoren und Märkte liegen zurück. So hat der globale Benchmark MSCI World seit Anfang Jahr gut 8% zugelegt. Aber Banken notieren noch rund 20% unter dem Stand von Januar. Die teuren Growth-Titel sind dagegen 25% im Plus.

Die Sektorrotation, die seit Anfang November eingesetzt hat – das Aufholen der bisherigen Verlierer –, könnte den Börsen neuen Schub geben. So könnten auch die tief bewerteten Value-Titel, kleinkapitalisierte Unternehmen oder die abgestraften britischen Aktien bis Ende Jahr hinzugewinnen.

Typischer Dezember ist stark

Historisch bewegen sich die Kurse in den letzten Wochen vor Jahresschluss an der US-Börse nach oben, während die Sommermonate im Mittelwert stagnierende Aktien aufweisen. Über den Durchschnitt der vergangenen vierzig Jahre macht der Dezember ein Zehntel der Jahresperformance des S&P 500 aus.

Zum Jahresende könnte diese Aufwärtsbewegung noch durch ein gutes politisches Klima begünstigt werden. Nachdem das Ergebnis der US-Wahlen feststeht, könnte sich die Börse Hoffnungen machen, dass die Politik unter US-Präsident Joe Biden verlässlicher wird. Noch zeigt der Global Policy Uncertainty Index, der den Nachrichtenfluss auswertet, hohe Unsicherheit um die wirtschaftliche Entwicklung an. Der Volatilitätsindex Vix ist zwar zuletzt gesunken, signalisiert aber, dass weiterhin erhöhte Kursschwankungen erwartet werden.

Sinkt die Unsicherheit, würde das die Kurse stützen, erklärt Dubravko Lakos, US-Aktienstratege von JPMorgan, in einem Kommentar: «Ein stetiger Rückgang der Volatilität in den nächsten Monaten sollte in einem mechanischen Prozess zu mehr Leveraging führen.» Wenn die Börsen weniger schwanken, gelten sie als weniger riskant. Die Anleger trauen sich, auch auf Kredit, ihren Einsatz zu erhöhen.

Stetige Erholung

Schon vor den Meldungen zur Impfstoffentwicklung zeigten die globale Konjunktur und die Schätzungen für die Gewinne der kotierten Unternehmen einen langsamen, aber stetigen Erholungstrend. Der Trend zeigt nicht die rapide Aufholbewegung, die sich Optimisten erhofft hatten. Doch hält die Bewegung an, wird die Konjunktur der Börse zumindest keine Steine in den Weg legen.

Wenn sich die Unsicherheit um die Konjunkturentwicklung und die Politik legt, sollte auch die Risikoprämie für Aktien sinken. Die absoluten Bewertungen für die Börsen sind sehr hoch: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den MSCI World notiert über 30, rund 50% höher als noch Anfang Jahr.

Doch relativ zu Staatsanleihen scheinen Aktien nicht teuer. Die Gewinnrendite des S&P 500 – also der Kehrwert des KGV – liegt 2,3 Prozentpunkte (Pp) über der zehnjährigen Anleihenrendite. Anleger werden damit 0,5 Pp höher entschädigt als im Durchschnitt seit 2009.

Geld auf Kredit gibt es in den USA so leicht wie lange nicht. Das zeigen Indizes zu den Finanzierungsbedingungen. Investoren können also ihre Börsenanlagen günstig hebeln. Unternehmen können sich günstig verschulden, Eigenkapital abbauen und damit die Rendite für die Aktionäre erhöhen. In der Eurozone sind die Finanzkonditionen noch nicht so günstig – dafür bräuchte es zusätzliche Stützmassnahmen durch die Geldpolitik.

Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass die Finanzkonditionen in Kombination mit staatlichen Leistungen auch für die Realwirtschaft wirksam werden: «Zusammen mit mehr fiskalischer Unterstützung in den USA und Europa in den nächsten Monaten sollte dies der wirtschaftlichen Erholung helfen.»

Auch wenn die BofA-Analysten aufgrund der Fondsmanagerumfrage eine ungezügelte Bullenstimmung ausmachen: Der Anteil der Befragten, die ­überdurchschnittliches Risiko eingehen, könnte noch etwas steigen, bevor die Höchstwerte aus den Jahren 2013 und 2017 erreicht werden.

Andere Sentiment-Indikatoren sind noch weniger besorgniserregend. Sie weisen auf eine verbesserte Stimmung der Investoren, aber nicht auf zu viel Euphorie hin. Die Hedge Funds haben ihre Wette auf steigende US-Aktienkurse am Terminmarkt zuletzt wieder abgebaut. Und gemäss der Umfrage unter Privatanlegern des Investorenvereins AAII ist der Anteil der Bullen diese Woche zwar noch überdurchschnittlich hoch, aber wieder unter 50% gesunken.

Geldfluss bleibt verhalten

Und auch der Mittelfluss bei aktiven Fonds und Indexprodukten auf Aktien ­gibt keinen Hinweis darauf, dass Anleger ihre Börsenengagements zu schnell ausbauen würden. Zwar ist in den letzten ­Wochen erstmals seit September wieder Geld in die Aktienvehikel geflossen. Doch in Summe ist der Mittelfluss über die vergangenen zwei Monate weiterhin negativ.

Die Luft für Gewinne an den Börsen ist dünner geworden. Denn die Anleger haben neue Hoffnung gefasst und damit positive Entwicklungen in Politik, Konjunktur und bei den Unternehmensgewinnen vorweggenommen. Damit könnten die Kurse unter Druck kommen, falls die Hoffnungen enttäuscht werden. Eine Garantie gibt es an den Börsen nicht.

Doch halten die Erholungstrends an, stehen die Chancen für eine Jahresendrally nicht schlecht. Viel Kapital sucht weiterhin nach Anlagemöglichkeiten – Investoren warten nur darauf, dass sich die Unsicherheiten weiter legen. Günstige Aktien, wie sie etwa im Rohstoff- und Finanzsektor sowie bei kleinkapitalisierten Aktien zu finden sind, könnten dann aufholen. Zyklische Titel, etwa aus dem Konsum- und Industriebereich, könnten von der besseren Konjunktur profitieren.

«Mind the Gap» bei UK-Aktien

«Wir empfehlen die Übergewichtung von ­britischen Aktien im Portfolio», lautet das durchaus gewagte Fazit der Aktienanalysten von Oxford Economics. Hinter dieser Handlungsanweisung stehen einige fundierte ­Argumente sowie ein grosses Fragezeichen, das sich als der Spielverderber schlechthin herausstellen könnte.

Das Hauptargument für den Optimismus ist der globale Konjunkturzyklus. Der Ausblick für die Wirtschaftsdynamik im ­kommenden Jahr hatte sich bereits vor den Neuigkeiten zu den Impfstoffen aufgehellt. Mit den hoch wirksamen Produkten von ­Pfizer und Moderna sind die Risiken für die konjunkturelle Entwicklung deutlich reduziert worden. Die relative Margenentwicklung von UK-Unternehmen gegenüber den Gesellschaften anderer Industriestaaten ist eng korreliert mit der Entwicklung des ­globalen Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie. Ein PMI über der ­Expansionsschwelle von 50 deutet eine ­weltweit höhere Industrieaktivität an.

Der UK-Markt weist eine sektorale Zusammensetzung auf, die schwergewichtig auf Rohstofffirmen und zyklische Werte der Old Economy setzt. Zudem sind Finanzaktien mit einem Gewicht von etwa 18% im Index FTSE 100 vertreten. Dieser Sektor profitiert von einer steileren Zinskurve – in einer Erholung darf von steigenden Langfrist­zinsen ausgegangen werden. Tatsächlich ­haben Bankaktien den breiten Index bereits in den vergangenen Wochen geschlagen.

Die Bewertungen sind attraktiv. Der ­Abschlag des zyklisch adjustierten Kurs-­Gewinn-Verhältnisses (Shiller P/E) liegt bei drei Standardabweichungen vom globalen Index. Die Berichtssaison zum dritten Quartal übertraf die Erwartungen, und die Gewinn­aussichten werden nach oben revidiert.

Das grosse Fragezeichen bleibt natürlich der Brexit. Hier sei der Markt zu pessimistisch, argumentiert Oxford Economics. Die Wahrscheinlichkeit eines Deals veranschlagt sie bei 60%. Davon würde auch das Pfund profitieren. Doch diese Brexit- Wette muss bewusst eingegangen werden.(SW)