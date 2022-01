Warum die SNB die Aufwertung des Frankens toleriert

Der Franken wertet sich auch im neuen Jahr stetig auf. Am Montag kostete 1 € nur noch 1.036 Fr. Der Kurs von 1.05 Fr./€ liegt bereits deutlich hinter uns – ihn hatten viele Währungsanalysten vergangenes Jahr als Schmerzgrenze definiert, ab der die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Markt intervenieren würde, um gegenzusteuern. Dafür rückt die Parität zum Euro immer näher.

Die SNB hält still. Die am Montag veröffentlichten Sichtguthaben der Banken signalisieren, dass sie vergangene Woche keine Devisen gekauft hat, obwohl der Wechselkurs am Donnerstag auf 1.033 Fr./€ hinabgerutscht ist. Auch in den vorangegangenen beiden Wochen hat sie nicht interveniert.