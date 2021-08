Warum Nation Building in Afghanistan fehlgeschlagen ist

Die USA waren vor zwanzig Jahren in Afghanistan einmarschiert, in der Hoffnung, ein Land wieder aufzubauen, das zu einer Geissel für die Welt und die eigene Bevölkerung geworden war. Wie General Stanley McChrystal 2009 im Vorfeld der Aufstockung der US-Truppen erklärte, bestand das Ziel darin, dass die «Regierung Afghanistans ihr Territorium hinreichend kontrolliert, um die regionale Stabilität zu fördern und seine Nutzung für den internationalen Terrorismus zu verhindern».

Zum Autor Daron Acemoglu lehrt Ökonomie am MIT.

Jetzt, nach mehr als 100’000 Toten und Kosten von rund 2 Bio. $, ist alles, was Amerika für seine Bemühungen vorzuweisen hat, die verzweifelte Flucht aus dem Land – ein demütigender Zusammenbruch, der an den Fall von Saigon 1975 erinnert. Was ist schiefgelaufen?

So ziemlich alles, aber nicht so, wie die meisten Leute denken. Schlechte Planung und ein Mangel an präzisen Informationen haben sicherlich zu der Katastrophe beigetragen, doch das Problem hat sich in Wirklichkeit schon seit zwanzig Jahren abgezeichnet.

Militärische Dominanz allein reicht nicht

Die USA erkannten schon früh, dass die einzige Möglichkeit, ein stabiles Land mit einem gewissen Anschein von Recht und Ordnung zu schaffen, darin bestand, robuste staatliche Institutionen aufzubauen. Ermutigt durch viele Experten und inzwischen überholte Theorien, betrachtete das US-Militär diese Herausforderung als ein technisches Problem: Afghanistan fehlten staatliche Institutionen, funktionierende Sicherheitskräfte, Gerichte und sachkundige Bürokraten, sodass die Lösung darin bestand, Ressourcen zuzuführen und ausländisches Fachwissen zu vermitteln.

Nichtregierungsorganisationen und der gesamte westliche Komplex der Auslandhilfe waren da, um auf ihre Weise zu helfen (ob die Einheimischen das wollten oder nicht). Da ihre Arbeit ein gewisses Mass an Stabilität erforderte, wurden ausländische Soldaten – hauptsächlich Nato-Truppen, aber auch private Auftragnehmer – zur Aufrechterhaltung der Sicherheit eingesetzt.

Indem sie den Staatsaufbau als einen Top-down-Prozess betrachteten, bei dem der Staat an erster Stelle steht, folgten die US-Politiker einer ehrwürdigen Tradition der Politikwissenschaft. Man geht davon aus, dass man seinen Willen durchsetzen kann, wenn es gelingt, eine überwältigende militärische Dominanz über ein Gebiet zu erlangen und alle anderen Machtquellen zu unterdrücken. Doch in den meisten Fällen ist diese Theorie bestenfalls nur halb richtig, und in Afghanistan war sie völlig falsch.

Zutiefst heterogene Gesellschaft

Natürlich brauchte Afghanistan einen funktionierenden Staat. Aber die Annahme, dass ein solcher von oben herab durch ausländische Truppen aufgezwungen werden könnte, war unangebracht. Wie James Robinson und ich in unserem 2019 erschienenen Buch «The Narrow Corridor» («Der schmale Korridor») darlegen, ergibt dieser Ansatz keinen Sinn, wenn man von einer zutiefst heterogenen Gesellschaft ausgeht, die nach lokalen Bräuchen und Normen organisiert ist und in der staatliche Institutionen seit langem fehlen oder beeinträchtigt sind.

Es stimmt, dass die Staatsbildung von oben nach unten in einigen Fällen funktioniert hat (z.B. die Qin-Dynastie in China oder das Osmanische Reich). Aber die meisten Staaten wurden nicht mit Gewalt, sondern durch Kompromisse und Zusammenarbeit aufgebaut. Die erfolgreiche Zentralisierung der Macht im Rahmen staatlicher Institutionen erfordert in der Regel die Zustimmung und die Zusammenarbeit der Menschen, die dem Staat unterworfen sind. Bei diesem Modell wird der Staat einer Gesellschaft nicht gegen ihren Willen aufgezwungen, sondern die staatlichen Institutionen erhalten ihre Legitimität, indem sie sich ein gewisses Mass an Unterstützung durch die Bevölkerung sichern.

Das bedeutet nicht, dass die USA mit den Taliban hätten zusammenarbeiten sollen. Aber es bedeutet, dass sie enger mit verschiedenen lokalen Gruppen hätten zusammenarbeiten sollen, statt Ressourcen in das korrupte, nicht repräsentative Regime von Afghanistans erstem Post-Taliban-Präsidenten Hamid Karzai (und seinen Brüdern) zu stecken. Ashraf Ghani, der von den USA unterstützte afghanische Präsident, der dieser Tage in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen ist, war 2009 Mitverfasser eines Buches, in dem er dokumentiert, wie diese Strategie der Korruption Vorschub leistete und ihr erklärtes Ziel verfehlte. Sobald er an der Macht war, setzte Ghani den eingeschlagenen Weg jedoch fort.

Korrupte Eliten

Die Situation, mit der sich die USA in Afghanistan konfrontiert sahen, war noch schlimmer, als es für aufstrebende Nationen typisch ist. Die afghanische Bevölkerung nahm die US-Präsenz von Anfang an als eine ausländische Operation wahr, die ihre Gesellschaft schwächen sollte. Das war kein Geschäft, das sie wollte.

Was passiert, wenn der Aufbau eines Staates von oben nach unten gegen den Willen der Gesellschaft betrieben wird? Vielerorts besteht die einzige attraktive Option darin, sich zurückzuziehen. Manchmal geschieht dies in Form eines physischen Exodus, wie James C. Scott in «The Art of Not Being Governed», seiner Studie über das Volk der Zomia in Südostasien, zeigt. Oder es kann ein Zusammenleben ohne Kooperation bedeuten, wie im Fall der Schotten im Vereinigten Königreich oder der Katalanen in Spanien. Aber in einer stark unabhängigen, gut bewaffneten Gesellschaft mit einer langen Tradition von Blutfehden und einer jüngeren Geschichte von Bürgerkriegen ist die wahrscheinlichste Reaktion ein gewaltsamer Konflikt.

Vielleicht wären die Dinge anders gelaufen, wenn der pakistanische Geheimdienst Inter-Services Intelligence Agency die Taliban nicht unterstützt hätte, als sie militärisch besiegt wurden, wenn die Nato-Drohnenangriffe die Bevölkerung nicht noch weiter entfremdet hätten und wenn die von den USA unterstützten afghanischen Eliten nicht so verschwenderisch korrupt gewesen wären. Aber die Karten waren gegen Amerikas «State-First-Strategie» gemischt.

Herzen und Köpfe gewinnen

Tatsache ist, dass die US-Führung es hätte besser wissen müssen. Wie Melissa Dell und Pablo Querubín dokumentieren, verfolgte Amerika in Vietnam eine ähnliche Strategie von oben nach unten, die spektakulär nach hinten losging. Orte, die bombardiert wurden, um den Vietcong zu unterdrücken, unterstützten den antiamerikanischen Aufstand noch mehr.

Noch aufschlussreicher sind die jüngsten Erfahrungen des US-Militärs im Irak. Wie die Untersuchungen von Eli Berman, Jacob Shapiro und Joseph Felter zeigen, funktionierte der «Surge» dort viel besser, als die Amerikaner versuchten, die Herzen und die Köpfe zu gewinnen, indem sie die Unterstützung lokaler Gruppen kultivierten. In ähnlicher Weise zeigt meine eigene Arbeit mit Ali Cheema, Asim Khwaja und James Robinson, dass sich die Menschen im ländlichen Pakistan gerade dann an nichtstaatliche Akteure wenden, wenn sie die staatlichen Institutionen für ineffektiv und ihnen fremd halten.

All dies bedeutet nicht, dass der Rückzug nicht besser hätte bewältigt werden können. Aber nach zwanzig Jahren fehlgeleiteter Bemühungen waren die USA dazu verurteilt, ihr doppeltes Ziel zu verfehlen: den Abzug aus Afghanistan und die Hinterlassung einer stabilen, auf Recht und Gesetz basierenden Gesellschaft.

Das Ergebnis ist eine grosse menschliche Tragödie. Selbst wenn die Taliban nicht zu ihren schlimmsten Praktiken zurückkehren, werden die afghanischen Männer und vor allem die Frauen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einen hohen Preis für das Versagen der USA zahlen.

