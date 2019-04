Warum nicht gleich?

Drei Monate dauerte das Poker, dessen Wirren und Wendungen die verwegenste mexikanische Telenovela wie ein Krippenspiel aussehen liessen. Und was kam am Ende dabei raus? Genau das, was schon ganz am Anfang auf dem Tisch lag. Der dänische Logistikkonzern DSV (DSV 592.2 1.3%) übernimmt den Schweizer Konkurrenten Panalpina (PWTN 206.6 0.98%), und das für den bei nüchterner Betrachtung (wegen des Kurssprungs der DSV-Aktien) so gut wie identischen Betrag wie an Tag eins der Saga. Viel Lärm um nichts.

Gut, es gab ein wenig Feintuning. Die Dänen zahlen den vollen Preis in Aktien, die Ausschüttungsquote von DSV wird auf 15% erhöht, ein Vertreter der Ernst-Göhner-Stiftung soll in den Verwaltungsrat gewählt werden, ein Integrationskomitee sicherstellen, dass relevante Funktionen in der Schweiz bleiben, und das Unternehmen wird DSV Panalpina A/S heissen.

Ob das nicht alles schon nach einer Verhandlungswoche möglich gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Was viel schwerer wiegt: DSV hätte an jedem Punkt der Verhandlungen sagen können: Die Sache wird uns zu bunt, wir ziehen unser Angebot zurück. Das Poker des Verwaltungsrats und der Stiftung war extrem heikel.

Ja, im Endeffekt hat man die entscheidende Hand gewonnen. Doch mit solch mittelmässigen Karten darf man das gar nicht erst wagen, denn das hätte ins Auge gehen können. Dann hätten Aktionäre und Unternehmen vor einem Scherbenhaufen gestanden. Die Panalpina-Aktionäre sind mit einem blauen Auge davongekommen. Schule machen sollte diese Strategie nicht. Dafür steht in so einer Situation einfach zu viel auf dem Spiel.