Warum Taiwan wichtig ist

Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh hat für Schlagzeilen gesorgt und die Welt daran erinnert, wie wichtig Taiwan für China ist. Doch Taiwan sollte auch für die demokratische Welt von Bedeutung sein.

Zu den Autoren Daron Acemoglu ist Professor für Wirtschaftswissenschaften am MIT. James A. Robinson ist Professor an der Universität von Chicago.

Es ist kein Geheimnis, dass die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) die Vereinigung Taiwans (das sie als abtrünnige Provinz betrachtet) mit dem Festland anstrebt. Die USA haben die Volksrepublik China 1979 formell als die alleinige rechtmässige Regierung Chinas anerkannt, und die westlichen Mächte haben seither grösstenteils davon abgesehen, Taiwan als eigenständiges Land anzuerkennen. Diese Ein-China-Politik und die zunehmende nationalistische Stimmung in der Volksrepublik lassen eine Annexion der Insel in den kommenden Jahrzehnten als schier unvermeidlich erscheinen.

Einige westliche Kommentatoren sind der Meinung, Pelosi hätte mit ihrem Besuch auf der Insel leichtsinnig gehandelt. Sie übersehen jedoch, dass und warum Taiwan auch für die Zukunft der Demokratie und Chinas selbst von Bedeutung ist.

Die Last der chinesischen Geschichte

Viele westliche Beobachter glauben heute, China werde aufgrund seiner zutiefst autoritären politischen Kultur auf absehbare Zeit nicht demokratisch sein. Nach dieser Auffassung steht der «Individualismus» des Westens in krassem Gegensatz zum konfuzianischen Erbe Chinas, das starre Hierarchien nicht nur in den Familien, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen vorsieht. Daraus folgt, dass die Chinesen eher bereit sind, ihren Platz innerhalb einer vordefinierten Autoritätsordnung einzunehmen, somit also weniger bereit, sich an demokratischer Politik zu beteiligen.

Daher hatte der Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington einst behauptet, dass «die These, der traditionelle Konfuzianismus sei entweder undemokratisch oder antidemokratisch, in der Wissenschaft unumstritten ist». In jüngerer Zeit schrieb Ray Dalio von Bridgewater Associates: «Alle diese chinesischen Systeme sind hierarchisch und nicht-egalitär … Amerika wird von unten nach oben geführt (z.B. Demokratie) und für das Individuum optimiert; China wird von oben nach unten geführt und für das Kollektiv optimiert … Die Demokratie, wie wir sie kennen, hat in China keine Wurzeln.»

Es ist leicht zu erkennen, wie die vergangenen 2500 Jahre chinesischer Geschichte diese These stützen. China hat viele Rebellionen und den Aufstieg und Fall vieler mächtiger Dynastien erlebt. Da es in all diesen Zeiten keine demokratische Politik gab, gehen viele davon aus, dass China auch weiterhin unter dem Kommando eines starken Führers stehen wird, der ein Regime von oben nach unten führt, und die chinesische Staatspropaganda fördert diese Ansicht eifrig. Chinesische Zeitungen und politische Kommentatoren vergleichen die Effizienz des chinesischen Systems ständig mit der festgefahrenen Politik des Westens und weisen gleichzeitig darauf hin, dass es den chinesischen Werten und der Kultur besser entspricht.

Gegenbeispiele Hongkong und Taiwan

Tut es das tatsächlich? Hongkong und Taiwan sind kulturell aus dem gleichen Holz geschnitzt wie das chinesische Festland, stützen sich aber auf sehr unterschiedliche politische Systeme. Bis zum harten Durchgreifen der KPCh gegen Hongkong 2020 befand sich die Sonderverwaltungszone im Aufbau einer lebendigen Demokratie. Taiwan ist noch viel aufschlussreicher. Seit den 1980er Jahren hat sich dort eine solide Demokratie mit breiter öffentlicher Beteiligung entwickelt. Das taiwanesische System wurde nicht von den Eliten geschaffen und entwickelt, sondern von Studenten und anderen einfachen Bürgern, die mehr Demokratie forderten und fordern.

Die demokratische Beteiligung in Taiwan scheint sich in den vergangenen sechs Jahren verstärkt zu haben. Die dominierende Partei der Insel war während Jahrzehnten die Kuomintang, gegründet von Chiang Kai-shek, dem chinesischen Nationalisten, der mit seinen loyalen Truppen und etwa 1,5 Mio. Anhängern vom Festland floh, nachdem er 1949 von Maos Kommunisten besiegt worden war. Die derzeitige Regierung, die von der Demokratischen Fortschrittspartei geführt wird, kam in den Parlamentswahlen 2016 an die Macht, nachdem es zu breiten Protesten gegen die Bemühungen der KMT gekommen war, ein Handelsabkommen mit China gegen erhebliche Widerstände durchzusetzen. Während der Proteste besetzte die von Studenten geführte Sunflower-Bewegung sogar das Parlament.

Dies war nicht nur eine vorübergehende Phase der Wut und des Protests. Die Taiwanesen sind Vorreiter in Sachen digitaler Demokratie. Die aktive politische Beteiligung verschiedener Teile der Gesellschaft ist die Norm. Deshalb konsultieren die taiwanesischen Regierungen die Öffentlichkeit routinemässig zu wichtigen Entscheidungen.

Verbindung zwischen Kultur und Politik untrennbar?

Taiwan veranstaltet auch einen «Präsidenten-Hackathon», bei dem die Bürger direkte Vorschläge an den Präsidenten richten können. Eine digitale Plattform stellt Daten aus den meisten taiwanesischen Ministerien zur Verfügung, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Zivilgesellschaft zu ermutigen, die Regierungsarbeit zu verbessern. Angesichts von Covid-19 hat die taiwanesische Regierung durch demokratische Konsultationen, enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und neue digitale Tools für Tests und die Ermittlung von Kontakten eine wirksame Antwort gefunden.

Taiwan weist diese starken demokratischen Tendenzen auf, und zwar nicht, weil es eine kulturelle Verwestlichung durchlaufen hat. Bis 2000 nutzte das KMT-Regime konfuzianische Werte, um sich vom kommunistischen Regime in China abzugrenzen, und spätere Umfragen haben gezeigt, dass die konfuzianischen Werte in Taiwan sogar noch präsenter sind als auf dem Festland.

Die Insel unterstreicht damit einen Punkt, den wir bereits in früheren Arbeiten dargelegt haben: Es ist ein Irrtum zu behaupten, dass es eine untrennbare Verbindung zwischen kulturellen Werten und politischen Systemen gibt. Alle Kulturen, und besonders die konfuzianische, sollten als äusserst anpassungsfähig an sich ändernde Umstände angesehen werden. Politische Regime können sich auf viele kulturelle Rahmen stützen.

Ein anderer politischer Weg für China

Konfuzius sagte zwar, dass «die Bürger nicht über Regierungsangelegenheiten diskutieren», aber er betonte auch, dass «ein Staat nicht bestehen kann, wenn er das Vertrauen des Volkes verloren hat». Das konfuzianische Denken empfiehlt Respekt und Gehorsam gegenüber Führern nur dann, wenn sie tugendhaft sind. Daraus folgt, dass ein Führer, der nicht tugendhaft ist, ersetzt werden kann – und vielleicht auch sollte. Diese vollkommen gültige Auslegung der konfuzianischen Werte ist die Grundlage der taiwanesischen Demokratie.

Im Gegensatz dazu behauptet die Propaganda der KPCh, dass die konfuzianischen Werte mit der Demokratie völlig unvereinbar sind und dass es keine brauchbare Alternative zur Eine-Partei-Herrschaft gibt. Das ist schlichtweg falsch. Die Demokratie ist in China ebenso möglich wie in Taiwan. Ganz gleich, wie laut die KPCh tobt, sie wird den Wunsch der Menschen nicht auslöschen, sich an der Politik zu beteiligen, sich über Ungerechtigkeiten zu beschweren oder Politiker abzusetzen, die sich inakzeptabel verhalten. Taiwan ist wichtig, weil es einen alternativen politischen Weg für China vorzeigt – einen Weg, der im Westen lange Zeit Freiheit und Wohlstand ermöglicht hat.

Copyright: Project Syndicate.