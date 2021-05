Warum uns das Bargeld vermiest werden soll

Die Entwicklung Richtung Überwachungsgesellschaft kommt auf leisen Sohlen und unspektakulär. Zum Beispiel, indem die Möglichkeiten zur Bargeldzahlung langsam aber sicher eingeschränkt werden. Der neueste Versuch dieser Art kommt von der Berner Bahn BLS. Diese testet jetzt, so erfuhren wir kürzlich, bargeldlose Billettautomaten, die bald auch grossflächig zum Einsatz kommen könnten. Denn das Verwalten von Bargeld ist teuer. Und wenn die Kunden nur noch elektronisch bezahlen, weiss man aufgrund der hinterlassenen Datenspuren auch besser über ihr Verhalten Bescheid.

Damit ist schon angedeutet, dass bei vielen Unternehmen grosses Interesse an der Abschaffung des Bargeldes besteht. So lassen sich Kosten sparen und erst noch Daten über die Kunden sammeln. Auf diese Weise kann man diese dann gezielter mit massgeschneiderten, individuellen Angeboten zu weiteren Käufen animieren. Und auch Banken, Zahlungsanbieter wie Twint oder Anbieter von Kredit- und Debitkarten würden sich freuen, wenn die Bargeldoption verschwände. Denn jede Bargeldzahlung bedeutet für sie einen entgangenen Gewinn. Also haben sie einen Anreiz, uns die Bargeldzahlung zu erschweren. Denn je unbequemer man diese macht, umso weniger wird mit Bargeld bezahlt. Und umso besser kann man dann behaupten, die Menschen würden sowieso immer weniger mit Bargeld bezahlen. So schafft man sich selbst erfüllende Prophezeiungen!