Warum wir die US-Löhne genau beobachten sollten

Die Inflationsaussichten geben weiterhin Rätsel auf. Die Meldungen, dass Roh-, Grund- und Baustoffe vielerorts knapp werden und sich daraufhin verteuern, reissen nicht ab. Da als Folge die Vorleistungen für die Produktion teurer werden, sollte sich das zwangsläufig später auch in den Konsumentenpreisen spiegeln, an denen die Notenbanken ihre Inflationsziele ausrichten. Die Sachlage ist aber nicht so eindeutig.

Die Konsumentenpreise steigen zwar. Aber es ist nicht klar, ob sich dahinter nur statistische Sondereffekte verbergen, die bald wieder verschwinden, oder doch mehr. Die meisten Notenbanken und Konjunkturforscher gehen vom ersten Fall aus. Immer mehr Marktteilnehmer jedoch gehen vom zweiten aus – und der wäre gefährlicher: eine anhaltende, hohe Inflation. Dann müssten die Notenbanken die Geldpolitik früher als erwartet straffen, was die hohen Bewertungen von Aktien und Anleihen ins Wanken brächte, die ja vor allem auf dem rekordniedrigen Zinsniveau basieren.

Diese Woche hat sich Olivier Blanchard, einer der renommiertesten Ökonomen, in der «Financial Times» zu Wort gemeldet. Auch er ist dem ersten Argumentationslager zuzuordnen. Aber nun warnt er: Die Löhne werden wahrscheinlich in den USA über kurz oder lang überraschend deutlich anziehen. Damit würde sich alles ändern und die Inflation doch zu einem Problem werden. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an