Was akademische Studien sagen

In den vergangenen Jahren haben Akademiker ihren Fokus verstärkt auf ETF und ihren Einfluss auf die Finanzmärkte gelegt. «Finanz und Wirtschaft» fasst die wichtigsten Resultate zusammen.

Rodney Sullivan und James Xiong kommen in ihrem im «Financial Analysts Journal» publizierten Aufsatz «How Index Trading Increases Market Vulnerability» zum Schluss, dass Indexinvestieren zu einem «höheren systematischen Aktienmarktrisiko beiträgt». Sie fanden heraus, dass mit zunehmendem Marktanteil von ETF und Indexfonds die Unterschiede in den Handelsvolumen zwischen den einzelnen Aktien kontinuierlich kleiner geworden sind. Ihre Erklärung: Da ETF typischerweise gleichzeitig alle Aktien eines Index kaufen oder verkaufen, bewegen sich die Volumen tendenziell im Gleichschritt – Ausreisser werden seltener.

Gleichzeitig sind auch die Kursveränderungen der einzelnen Aktien in den vergangenen Jahren synchroner geworden. Steigt eine Aktie im Preis, legen auch die meisten anderen in einem Index enthaltenen Titel zu, und umgekehrt. Diesen Effekt belegen die Autoren sowohl für grosse als auch kleine US-Gesellschaften. Ihr Fazit: «Diese Resultate zeigen ein erhöhtes Investitionsrisiko für Anleger bezüglich unerwarteter Marktereignisse.» Für den gleichen Diversifikationseffekt müssten Anleger heute doppelt so viele Aktien halten wie noch vor zwanzig Jahren.

Fragilere Finanzmärkte

Was für die USA gilt, muss nicht zwingend auf andere Märkte zutreffen. In einer weiteren Studie («Index-Linked Investing – A Curse for the Stability of Financial Markets around the Globe?», «Journal of Portfolio Management») werfen Lidia Bolla, Alexander Kohler und Hagen Wittig einen Blick auf internationale Börsenplätze – darunter auch die Schweiz, Europa, das Vereinigte Königreich und Schwellenländer. Die Autoren kommen zu einem ähnlichen Schluss wie Sullivan und Xiong. «Unsere Resultate zeigen einen substanziellen Anstieg in der Gleichläufigkeit der Aktien in allen untersuchten Märkten», schreiben sie. Damit seien die Märkte weltweit fragiler und damit anfälliger für potenzielle Rückschläge geworden. Sie warnen auch, dass historische Korrelationen die tatsächlichen Anlagerisiken unterschätzen könnten – das sei insbesondere für Risikomanager relevant.

Auch punkto Liquidität stellen sie eine zunehmende Gleichläufigkeit fest. Interessanterweise sind grosskapitalisierte Unternehmen am stärksten von diesen Effekten betroffen – wahrscheinlich, weil diese Gesellschaften in den populären Indizes vertreten sind und deshalb zuerst von den ETF abgedeckt wurden. Auch sie konstatieren einen abnehmenden Diversifikationseffekt innerhalb der Aktienmärkte und plädieren deshalb dafür, über Anlageklassen hinweg zu investieren.

Ebenfalls im «Journal of Portfolio Management» («ETFs, High-Frequency Trading, and Flash Crashes») hat Irene Aldridge das Zusammenspiel zwischen ETF und sogenannten Flash Crashes untersucht. Letztere definiert Aldridge als sofortigen Kursrückgang des S&P 500 von 0,5, 1 und 2% gegenüber dem Eröffnungskurs. Aldridge zeigt, dass sich das Handelsvolumen des SPDR S&P 500 ETF, des wichtigsten ETF auf den S&P 500 (SP500 2461.27 -0.16%), perfekt im Gleichschritt mit der jährlichen Zahl der Flash Crashes in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.

Ihre These lautet, dass Händler vor allem in brenzligen Börsensituationen auf kotierte Indexfonds setzen. Dann nämlich, wenn schnellstmöglich Positionen und Risiken reduziert werden sollen. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten seien ETF sehr liquid und in solchen Situationen besonders gut geeignet, rasch zu verkaufen. Ihre These wird gestützt durch die Beobachtung, dass das ETF-Handelsvolumen bei fallenden Börsen höher ist als in steigenden Märkten.

Gefahr grösserer Korrekturen

Itzhak Ben-David, Francesco Franzoni und Rabih Moussawi haben in einem Arbeitspapier mit dem Titel «ETFs, Arbitrage, and Contagion» das Zusammenspiel zwischen ETF und den zugrundeliegenden Vermögenswerten untersucht. Sie können nachweisen, dass von ETF ausgehende Preisschocks via Arbitragegeschäfte auf die Einzeltitel übertragen werden können. Dadurch nehmen Kursschwankungen sowie Krisenanfälligkeit und Ansteckungsgefahr im Markt zu.

Des Weiteren kommen sie zum Schluss, dass ETF eine zentrale Rolle im Flash Crash 2010 gespielt haben, als der US-Leitindex S&P 500 innerhalb weniger Minuten rund 6% an Wert verlor. Auslöser für den breiten Preisdruck war offenbar ein grosser Verkaufsauftrag im Futures-Markt, der über ETF auch bei Einzelaktien zu starken Verkäufen führte. Den Autoren zufolge waren ETF verantwortlich dafür, das sich die Abwärtsbewegungen ausbreiteten und verstärkten.

Als Schwachstelle identifizierten sie den Arbitragemechanismus zwischen ETF und den enthaltenen Vermögenswerten. Da der ETF-Preis direkt von den Einzelwerten abhängt, können die Preise der beiden Komponenten theoretisch nie für lange Zeit substanziell voneinander abweichen. Im Flash Crash kam es nun allerdings zu einem unerwünschten Rückkoppelungseffekt, bei dem fallende ETF-Preise zu tieferen Aktienkursen führten, die wiederum die ETF-Preise mit sich zogen.