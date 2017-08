Was Autokonzerne wert sind

Japan über alles: Der addierte Börsenwert der japanischen Autobauer ist etwa so gross wie derjenige aller amerikanischen und deutschen Konkurrenten zusammen. Die klare Nummer eins weltweit ist Toyota, vor den deutschen «Big Boys» Daimler (DAI 62.17 0.84%) und VW. Auch der kleinste im Umzug, Mazda, kommt aus Japan. Die Darstellung sagt jedoch, wegen mancher Beteiligungsverhältnisse, nicht die ganze Wahrheit. Renault (RNO 75.33 0.01%) hält 43% an Nissan; Nissan wiederum besitzt 15% an Renault – und 34% an Mitsubishi. Suzuki besitzt 56% an der indischen Maruti Suzuki. Besonders ins Auge sticht die hohe Bewertung von Tesla. Der Elektroautohersteller, der 2013 noch für einen einstelligen Milliardenbetrag zu haben war, lieferte vergangenes Jahr gerade mal 76 000 Fahrzeuge aus, zum Beispiel GM dagegen 10 Mio.; Tesla brachte es auf 7 Mrd. $ Umsatz, GM auf 166 Mrd. $; GM schrieb schwarz, Tesla rot. Die Einstufung Teslas als viertgrösster Autokonzern der Welt basiert auf äusserst sportlichen Erwartungen an die Entwicklung des Unternehmens. Der ehedem dritte US-Autokonzern übrigens, Chrysler, ist seit 2014 Teil von Fiat Chrysler (FCA 12.4 -0.72%) mit Holdingsitz in Amsterdam, wobei Turin natürlich als Kernstandort mit Italianità erhalten bleibt. An das Kürzel SAIC (von Shanghai Automotive Industry Corporation) werden sich westliche Konsumenten gewöhnen; die Chinesen wollen auf internationale Märkte vordringen.