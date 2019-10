Was bei der Libor-Umstellung zu beachten ist

Langjährige Hypothekarsätze sind dieses Jahr zwar am kräftigsten gesunken, aber Geldmarkthypotheken sind nach wie vor am günstigsten. Kredite, die an den Libor gekoppelt sind, werden von Banken und anderen Anbietern bereits zu gut 1% angeboten. Hinzu kommt, dass die Schweizerische Nationalbank nicht daran denkt, den Leitzins zu erhöhen. Falls Sie sich also für eine Libor-Hypothek entscheiden, haben Sie durchaus gute Argumente auf Ihrer Seite.

Allerdings werden Sie dann höchstwahrscheinlich von der bisher grössten Umstellung am Geldmarkt betroffen sein. Denn spätestens Ende 2021 wird der Libor weltweit als Referenzzins ausrangiert und durch einen Nachfolgesatz ersetzt. In der Schweiz ist das der Saron. Worauf muss geachtet werden?