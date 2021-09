Was China aus der Mandschurei-Krise lernen könnte

Vor neunzig Jahren, am 18. September 1931, zündete ein junger japanischer Offizier einen Sprengsatz an einem Abschnitt der Eisenbahnstrecke, die von einer japanischen Eisenbahngesellschaft in der Nähe der nordostchinesischen Stadt Shenyang (im Westen damals als Mukden bekannt) gebaut worden war. Die Explosion richtete nur geringen Schaden an, aber darum ging es nicht. Die Japaner machten chinesische Soldaten für die Explosion verantwortlich und nutzten dies als Vorwand, um Shenyang einzunehmen und das gesamte Gebiet zu besetzen, das als Mandschurei bekannt war.

Zum Autor Rana Mitter ist Professor für Geschichte und Politik des modernen China an der Universität Oxford.

Die Mandschurei war chinesisches Territorium und wurde von Warlords kontrolliert, die formell, jedoch nicht in Wirklichkeit der nationalistischen chinesischen Regierung gegenüber loyal waren. Trotzdem waren dort aufgrund eines früheren Vertrages Tausende von japanischen Soldaten stationiert. Dies ermöglichte es den japanischen Streitkräften, das Gebiet schnell zu erobern. Innerhalb weniger Wochen nach dem Mandschurei-Zwischenfall kontrollierten sie den südlichen Teil der Mandschurei, der Norden folgte Anfang 1932.

Die Japaner behaupteten, es sei keine vom Kaiser angeordnete Invasion gewesen, vielmehr eine Reaktion auf die Hilferufe der Menschen in der Mandschurei, die unter der eisernen Herrschaft der Warlords litten. Japan wolle lediglich den unterdrückten Menschen helfen, einen unabhängigen Staat zu gründen, der sie aus dem Sog der Korruption befreien würde, der das übrige China beherrschte. Japan hatte sogar einen Namen für diesen neuen Staat: Mandschukuo, oder «Land der Mandschu». Um ihrer Vision mehr Glanz zu verleihen, installierten sie den berühmtesten Mandschu der Welt – Chinas letzten Kaiser Puyi – als Staatsoberhaupt.

Keine Schwäche mehr zeigen

Der Versuch, einen unabhängigen mandschurischen Staat zu gründen, wurde zu einem internationalen Ereignis und zu einer Bewährungsprobe für den Völkerbund, den Vorläufer der Vereinten Nationen, der nach dem Ersten Weltkrieg den Frieden bewahren sollte. Der Völkerbund entsandte eine Kommission unter der Leitung des britischen Diplomaten Lord Lytton, um den Zwischenfall zu untersuchen. Die Kommission kam zum Schluss, dass Japan tatsächlich einen Staatsstreich inszeniert hatte. Japan blieb jedoch unbeeindruckt. Es zog sich aus dem Völkerbund zurück und hielt an seinem mandschurischen Marionettenstaat bis zur Niederlage im Zweiten Weltkrieg fest. Dann übernahm die Sowjetunion die Macht und besetzte das Gebiet für ein Jahr.

Gleichzeitig flammte der seit langem andauernde Krieg zwischen den chinesischen Nationalisten und Kommunisten wieder auf. Mao Zedongs Streitkräfte beanspruchten, beginnend im Nordosten, immer mehr Gebiete. Als die Kommunisten 1949 die Volksrepublik China gründeten, waren die mandschurischen Provinzen fest in ihrer Hand.

Die Chinesen haben die 14-jährige Besetzung der Mandschurei nicht vergessen. Nach der offiziellen chinesischen Doktrin gilt der Mandschurei-Zwischenfall von 1931 sogar als Beginn des Zweiten Weltkriegs. Jedes Jahr am 18. September heulen in Shenyang und anderen Städten der Region die Sirenen. Sie sollen nicht nur an die Explosion selbst erinnern, sondern auch an die darauf folgenden Gräueltaten. Dazu gehören die grausamen Experimente, die die Einheit 731 – die Forschungs- und Entwicklungseinheit der japanischen Armee für biologische und chemische Kriegsführung – an lebenden Probanden durchführte.

Was bedeuten diese Erinnerungen heute? Innerhalb Chinas ist die Botschaft klar: Bevor die Volksrepublik gegründet wurde, war das Land schwach und anfällig für ausländische Invasionen. Ein grosses Museum in Shenyang, das die Geschichte derjenigen erzählt, die im Kampf gegen die japanische Besatzung starben, verstärkt den Eindruck, dass Chinas nationalistische Führer wenig taten, um das Land vor der Demütigung durch die Invasoren zu schützen.

Im Innern aggressiv

Doch während die chinesische Führung den Zwischenfall in der Mandschurei gerne nutzt, um die von ihr bevorzugte Darstellung der Vergangenheit voranzutreiben, zögert sie, die Nachwirkungen des Ereignisses in der Gegenwart anzuerkennen, besonders wenn es um Aktionen von Chinas engem militärischen und strategischen Partner Russland geht. Als Russland 2008 in Georgien einmarschierte, verzichtete die chinesische Führung darauf – wohl weil sie sich über die Ablenkung von den in Peking stattfindenden Olympischen Spielen ärgerte –, das russische Vorgehen nachdrücklich zu unterstützen, im Gegensatz zu anderen Verbündeten des Kremls. Aber sie schlug auch nicht zurück, sondern rief lediglich alle Seiten dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Ebenso weigerte sich China 2014, Russlands Besetzung und Annexion der Krim sowie den vom Kreml organisierten und von keiner neutralen Stelle überwachten Volksentscheid, der dieses Vorgehen bestätigen sollte, zu verurteilen. Als der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Verurteilung des Referendums in Erwägung zog, enthielt sich China der Stimme. Natürlich ist China dafür bekannt, territoriale Fragen zu seinem eigenen Vorteil neu zu definieren. Aber im Unterschied zu Russland hat es China vermieden, international anerkannte Grenzen dreist zu überschreiten.

Am aggressivsten verhält sich China, wenn es um Gebiete geht, die eindeutig auf seinem Territorium liegen, wie Hongkong und die Region Xinjiang. Seine grössten Drohungen hat es gegen Taiwan ausgestossen. Ein weiteres Erbe des Mandschurei-Konflikts: Die direkte Verletzung einer internationalen Landgrenze bleibt für die Chinesen eine unangenehme Vorstellung.

Zu wenig Lehren gezogen

Die Erinnerung Chinas an den Mandschurei-Zwischenfall wirft eine weitere Frage auf: Wie hätte damals die internationale Gemeinschaft nach Ansicht der derzeitigen chinesischen Führung reagieren sollen? Im Allgemeinen vertritt sie den Standpunkt, Streitigkeiten seien durch Dialog und Verhandlungen und nicht durch militärische Massnahmen beizulegen. Amerikanische Interventionen, wie diejenige in Afghanistan, werden von China mit Verachtung betrachtet. So gesehen kann Chinas Führung schwerlich behaupten, die internationale Gemeinschaft hätte 1931 – nachdem die Versuche des Völkerbunds, Japan zu stoppen, gescheitert waren –, stärkere militärische Massnahmen ergreifen sollen.

Gewiss hatten die amerikanischen Interventionen in Afghanistan oder im Irak ihre eigene Dynamik. Sie waren keineswegs eine Wiederholung von Japans Invasion in der Mandschurei. Und doch: Obwohl die Mandschurei-Krise von 1931 für China ein wichtiger Anlass für die nationale Erinnerung bleibt, fällt auf, dass die Führung so wenig Lehren daraus zog, geschweige denn offensichtliche Analogien herstellte, wie mit den heutigen geopolitischen Herausforderungen umzugehen wäre.

