Was den Aktienkurs von Valora belastet

Die Zahlen sind ernüchternd. Aktuell liegt die Auslastung der SBB-Züge 25% unter 2019. Das gaben die Bundesbahnen am Mittwoch bekannt. Im ersten Halbjahr 2021 waren täglich durchschnittlich 763’000 Passagiere unterwegs, 41% weniger als vor der Pandemie (vgl. Grafik). Auch der Ausblick enttäuscht. «Bis zur vollständigen Erholung der Passagierzahlen wird es noch einige Zeit dauern», steht im SBB-Communiqué.

Das sind schlechte Zeichen für den Geschäftsgang von Valora. Der Detailhandelskonzern betreibt ausschliesslich Verkaufsflächen an normalerweise gut frequentierten Standorten. Diese sind hochgradig abhängig von den Pendlerzahlen, die SBB sind mitunter der wichtigste Kundenlieferant in der Schweiz. Auch in Deutschland, wo 40% des Valora-Umsatzes herkommen, wird die Bahn bei Weitem nicht an die Zahlen von 2019 herankommen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Tragen von Masken die Konsumfreude im öffentlichen Verkehr mindert.

Optimistischer CEO

Aktuelle Mobilitätsdaten von Google zeigen überdies, dass nicht nur an Bahnhöfen immer noch weniger Leute unterwegs sind als vor Ausbruch der Pandemie, sondern auch an Arbeitsstätten. Das gilt wiederum für Deutschland und die Schweiz. Das Arbeiten von zu Hause aus wird als Teil einer hybriden Arbeitswelt auch nach Corona bestehen bleiben. Die Frage ist bloss, in welchem Ausmass.