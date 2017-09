Was den «amerikanischen Traum» ausmacht

Im Jahr 1968 dachte der exzentrische Journalist Hunter S. Thompson nach über «diese Sache mit dem Tod des amerikanischen Traums». Aber was war das, was der amerikanische Traum genannt wurde? Was machte es einzigartig amerikanisch?

Zum Autor Edmund Phelps, Nobelpreisträger für Wirtschaft von 2006, ist Direktor des Center on Capitalism and Society an der Columbia University. Für einige bestand der Traum im Glauben der Amerikaner, dass ihre Wirtschaft ein Füllhorn ist von Waren, die einen Lebensstandard sichern, der in anderen Volkswirtschaften unvorstellbar ist: der Traum von unerreichter Fülle und Komfort. Doch während Amerika im 18. Jahrhundert ein überlegenes Lohnniveau hatte, schloss Grossbritannien diese Lücke um 1880 nahezu, und Deutschland kam 1913 fast in die Nähe. Deutschland und Frankreich holten Amerika in den Siebzigerjahren ein.

Für einige Ökonomen bestand der Traum in der Hoffnung auf einen besseren Lebensstandard: der Traum vom Fortschritt. Der Ökonom Raj Chetty hat die Verbesserung der Menschen über das Niveau ihrer Eltern gemessen. Er fand, dass 1940 fast alle jungen Amerikaner – 90% von ihnen, um genau zu sein – ein Haushaltseinkommen hatten, das höher war als dasjenige ihrer Eltern, als sie jung waren. Dieser hohe Prozentsatz spiegelt weitgehend das rasche Produktivitätswachstum in Amerika, was die Löhne steigen liess. Doch von 1890 bis 1940 war rasches Produktivitätswachstum in Grossbritannien, Deutschland und Frankreich ebenso normal wie in den «dreissig glorreichen Jahren» von 1945 bis 1975. Wenn also der Traum im Fortschritt bestand, dann hätten die Europäer auch davon geträumt.

Die Erfahrung des Erfolgs

Für viele andere verwies der Traum auf die Hoffnung von Amerikas Unterprivilegierten – Ausdruck verliehen ihm Eleanor Roosevelt, Martin Luther King Jr., John Rawls und Richard Rorty –, wonach das Land irgendwie die Ungerechtigkeit beseitigen würde, dass Menschen so gering bezahlt werden, dass sie vom gesellschaftlichen Leben getrennt sind: der Traum der Einbeziehung. Doch solch ein Traum konnte nicht ausschliesslich für die Armen und Randständigen in Amerika gelten. Sicher haben auch Araber oder Roma in Europa davon geträumt, in die Gesellschaft integriert zu werden.

Für andere Gelehrte, wie Richard Reeves und Isabel Sawhill, geht es im amerikanischen Traum um Mobilität im allgemeinen Sinn. Es ist die Hoffnung, gehegt von den Amerikanern in den Arbeiter- und den Mittelschichten sowie von Working Poor, es auf eine höhere Sprosse auf der sozioökonomischen Leiter zu schaffen, nicht quasi auf einen Aufstieg der Leiter selbst: der Traum eines höheren Einkommens oder einer gesellschaftlichen Stellung relativ zum Durchschnitt. In der Tat hoben von der Mitte des 19. bis weit ins 20. Jahrhundert strukturelle Verschiebungen, die durch technologischen Wandel und Demografie in der amerikanischen Marktwirtschaft ausgelöst wurden, viele Wirtschaftssubjekte empor, während sie andere fallen liessen. Doch es ist zweifelhaft, dass dieser Sesseltanz einzigartig amerikanisch war. Von 1880 bis in die Zwanzigerjahre erlebten die Deutschen und die Franzosen den Wandel ihrer Volkswirtschaft durch die Globalisierung, die Briten hatten diese Erfahrung schon vorher gemacht.

Was den amerikanischen Traum unverwechselbar machte, war weder die Hoffnung, im Lotto zu gewinnen, noch die, von den Marktkräften oder der Politik im Land gehoben zu werden. Es war die Hoffnung, Ziele zu erreichen, mit allem, was das braucht: persönliches Wissen einzusetzen, der Eingebung zu vertrauen, das Unbekannte zu wagen. Es spiegelte das tief empfundene Bedürfnis dieser Amerikaner, die Erfahrung des Erfolgs zu machen: die Befriedigung eines Handwerkers, wenn er mit seinem Können ein besseres Ergebnis erreicht, die Genugtuung eines Kaufmanns über den Abschluss eines vorteilhaften Geschäfts. Es war der Erfolg als solcher, der zählte, nicht der relative Erfolg, und der Weg dahin mochte wichtiger gewesen sein als der Erfolg selbst.

«Jemand sein»

Es gibt reichlich Beweise für dieses Ziel, da die Amerikaner es in Büchern und Theaterstücken verarbeitet haben. Mark Twain mochte die Suche seiner jungen Figuren nach dem Erfolg. Am Ende seines Klassikers von 1885, der «Abenteuer des Huckleberry Finn», zielt Finn darauf ab, «dass ich früher als die andern zu den Indianern muss». Hollywood-Autoren fanden andere Worte dafür. Im Film «Little Caesar» (1931) sagt Rico: «Geld ist okay, aber es ist nicht alles. Sei jemand… mach es auf deine Weise.» In «A Star is Born» (1937) ruft die aufstrebende Sängerin Esther Blodgett, sie werde rausgehen in die Welt und ein echtes Leben haben, «jemand sein». Und in «On the Waterfront» (1954) klagt Terry Malloy: «Ich hätte Klasse haben können… ich hätte jemand sein können.»

Natürlich hätte dieses Träumen vom Erfolg kein verbreitetes, ja nationales Phänomen sein können, wenn die arbeitenden Amerikaner nicht in einer Wirtschaft tätig gewesen wären, die es ihnen erlaubte, unternehmungslustig zu sein: neue Wege zu suchen, neue Dinge zu entwerfen. Träume vom Erfolg hätten nicht so üblich sein können, wenn die Amerikaner nicht gemerkt hätten, dass sie ungeachtet ihrer Herkunft und ihres gesellschaftlichen Status erfolgreich sein können.

Nicht für Geld allein

Diese Art von Unternehmen, Erforschen, Erschaffen konnte fesselnd und sehr erfreulich sein. Die Amerikaner zogen vom Land in die Städte und betrachteten die Arbeit in der Geschäftswelt als den Weg zum guten Leben. Sie erkannten, dass die Belohnung für den Einsatz nicht nur in Geld bestand. Zu meinen, sie seien auf Geld fixiert gewesen – auch in ihren Träumen –, zielt an dem vorbei, was im amerikanischen Leben unverwechselbar war.

Vom frühen 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bewiesen die Amerikaner die Weisheit der Philosophen von Montaigne und Voltaire bis Hegel und (ein Hit in den USA) Nietzsche: Im guten Leben geht es darum, auf Erden tätig zu sein und seinen Garten zu bestellen («…il faut cultiver notre jardin»; Voltaire), nicht bloss darum, das Bankkonto aufzufüllen.

