Was die Kicker kosten

Am 14. Juni geht’s endlich los: Das Fussball-Sommermärchen. Am Turnier in Russland nehmen 32 Mannschaften teil. Alle Teams addiert bringen es auf einen Marktwert – gemessen an den letzten Transaktionsbeträgen – von mehr als 13 Mrd. €. Die Nationalmannschaften von Spanien, Frankreich und Deutschland sind jeweils knapp über 1 Mrd. wert, diejenigen von Brasilien, England und Belgien etwas weniger. Die Schweizer Auswahl von Coach Vladimir Petković liegt mit 227 Mio. € auf Rang sechzehn, genau in der Mitte. Steht zu hoffen, dass sie nicht bloss mittelmässig spielen wird. Weil die Nationaltrainer provisorisch unterschiedlich viele Akteure aufbieten, ist der hier gezeigte durchschnittliche Marktwert pro Spieler etwas aussagekräftiger, verändert das Bild aber nicht entscheidend. Mit über 40 Mio. € Marktwert pro Mann sind Spanier, Franzosen und Brasilianer am teuersten, gefolgt von den Engländern und den Deutschen mit etwas unter 40 Mio. €. Ein einzelner spanischer Kicker kostet gut so viel wie alle Mann zusammen, die Costa Rica entsendet. Auch hier liegen die Eidgenossen mit 8,73 Mio. € in der Mitte. Ein einzelner Schweizer Fussballheld kostet im Schnitt nur geringfügig weniger als das billigste aller Teams total, Panama. Anzunehmen, dass sich am 15. Juli in Moskau zwei der teuersten Mannschaften im Finale des «Tschempionat mira po futbolu» gegenüberstehen werden.