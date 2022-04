Was die Norderweiterung der Nato bedeutet

Auch wenn der wahrscheinliche Ausgang des Krieges von Wladimir Putin gegen die Ukraine noch unklar ist, hat die russische Aggression die europäische Sicherheitsordnung bereits in bedeutender Weise verändert. Der einzige moderne historische Vergleich in Europa ist Hitlers Einmarsch in Polen im September 1939. In beiden Fällen handelte es sich um gross angelegte, unprovozierte Angriffe auf ein Nachbarland mit dem Ziel, es zu vernichten. Hitler weigerte sich, die Existenz eines unabhängigen Polens zu akzeptieren; Putin weigert sich, die Realität einer unabhängigen Ukraine zu akzeptieren.

Zum Autor Carl Bildt ist ein ehemaliger schwedischer Ministerpräsident und Aussenminister.

Der Einmarsch Putins war für die europäischen Regierungen ein grosser Schock. Die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs hatten die Warnungen der USA vor einem bevorstehenden Angriff heruntergespielt, weil sie der Meinung waren, dass Putin zwar unberechenbar sein kann, aber wohl kaum so etwas Irrationales tun würde. Der Hohe Vertreter der EU für Aussen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, war bei seinem ersten Besuch in Moskau Anfang 2021 ziemlich rüde behandelt worden, aber die meisten europäischen Regierungen glaubten immer noch, dass die Diplomatie zu stabileren Beziehungen führen könnte.

Diese Illusion wurde am 24. Februar zerstört, der zu Europas 9/11 geworden ist: ein globaler und geopolitischer Weckruf mit zwei Hauptfolgen. Erstens werden die Militärausgaben in ganz Europa steigen. Nach jahrelangem Zögern haben sich plötzlich fast alle europäischen Nato-Mitglieder dem Ziel verschrieben, mindestens 2% des BIP für die Verteidigung auszugeben. Europas grösste Volkswirtschaft, Deutschland, wird seine Verteidigungsausgaben in nur einem Jahr um 0,5% des BIP erhöhen.

Nato wird gestärkt

Zweitens wird die Nato in mehrfacher Hinsicht gestärkt werden. Das Bündnis wird nicht nur seine militärische Präsenz in den an Russland angrenzenden Mitgliedstaaten erhöhen, sondern auch Finnland und Schweden in seine Reihen aufnehmen. Beide haben ihre Beziehungen zur Nato seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 und dem Einmarsch in die Ostukraine ausgebaut, doch nun werden sie den entscheidenden Schritt tun und einen Antrag auf formale Mitgliedschaft stellen.

Der 24. Februar hat für Finnland und Schweden eine völlig neue Sicherheitslage geschaffen, denn er hat über Nacht gezeigt, dass sich Russland in den Händen eines Regimes befindet, das seine imperialen Pläne in Europa mit militärischer Gewalt durchsetzen will. Da Finnland 1939/40 einen Krieg mit der Sowjetunion führte und vor 1917 ein Jahrhundert lang Teil des Russischen Reiches war, hat der Einmarsch in die Ukraine die finnische Führung sofort davon überzeugt, eine Nato-Mitgliedschaft anzustreben.

Finnlands eigenes fragiles Abkommen mit der Sowjetunion und später mit Russland war einer der Hauptgründe, dass auch Schweden der Nato fernblieb. Nach dem Beitritt Norwegens und Dänemarks zum Bündnis in den späten Vierzigerjahren verfolgte Schweden im Kalten Krieg eine Neutralitätspolitik, die durch starke Verteidigungskräfte unterstützt wurde.

Veränderte Sicherheitsarchitektur

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion traten Finnland und Schweden 1995 der Europäischen Union bei und vertieften schrittweise ihre Verteidigungszusammenarbeit mit der Nato und damit mit den Vereinigten Staaten. Die Vollmitgliedschaft in der Nato wurde als eine mögliche Option für einen späteren Zeitpunkt angesehen. Doch obwohl die finnische und schwedische öffentliche Meinung dieser Idee etwas aufgeschlossener gegenüberstand, waren die Mehrheiten immer noch skeptisch oder lehnten sie ab.

Doch der 24. Februar hat den Ausschlag gegeben. Zwar sind noch innenpolitische Prozesse zu durchlaufen, aber es ist nun so gut wie sicher, dass beide Länder noch vor dem Nato-Gipfel Ende Juni in Madrid einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen werden. Die öffentliche Meinung hat sich in den vergangenen Wochen dramatisch verändert. In Schweden befürworten jetzt alle grossen politischen Parteien mit Ausnahme der ehemaligen kommunistischen Partei und der schwindenden Grünen Partei den Beitritt; in Finnland haben alle politischen Parteien von der Rechten bis zur Linken ihre Unterstützung signalisiert. Wir sind Zeugen eines politischen Umbruchs, der dem imperialen Wahn Putins geschuldet ist.

Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato wird die europäische Sicherheitsarchitektur in zweierlei Hinsicht stark verändern. Erstens wird Nordeuropa die Fähigkeit erlangen, umfangreiche Verteidigungskräfte in der gesamten Region zu koordinieren. Schweden und Finnland werden die Nato mit wichtigen neuen Fähigkeiten ausstatten, wie die regelmässigen Luftwaffenübungen, die sie gemeinsam mit Norwegen abhalten, bereits zeigen. Darüber hinaus wird die Nato besser in der Lage sein, die Ostsee zu kontrollieren und damit die Verteidigung Estlands, Lettlands und Litauens zu unterstützen.

Vor dänischem Referendum

Zweitens wird die Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands den europäischen Pfeiler innerhalb der Nato stärken. Beide Länder sind Befürworter des Ausbaus der Verteidigungs- und Sicherheitsdimension der EU und der Stärkung der transatlantischen Beziehungen, einschliesslich der wichtigen Sicherheitsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Während die Nato der wichtigste Garant für die territoriale Verteidigung bleiben wird, wird die EU – mit ihrem breiteren politischen Arsenal – zu einem immer wichtigeren Sicherheitsbündnis, und die Koordinierung zwischen beiden wird sich vertiefen.

Eine wichtige Entwicklung, die es zu beobachten gilt, ist Dänemarks Referendum vom 1. Juni zur Aufhebung der Beschränkungen für die Teilnahme des Landes an der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Diese Beschränkungen sind Überbleibsel von Kontroversen aus den frühen Neunzigerjahren, und Dänemark hat sich – ebenso wie Schweden – bereits verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben auf 2% des BIP zu erhöhen.

Russlands imperiales Projekt

Zusammengenommen werden diese Schritte das Verteidigungspotenzial der gesamten nordisch-baltischen Region erheblich stärken. Eine stärkere Verteidigung wird von entscheidender Bedeutung bleiben, solange der Kreml seinen derzeitigen Kurs beibehält. Aber die Nordeuropäer müssen auch darauf achten, Russland nicht zu provozieren, das in der Nähe von Schweden und Finnland über wichtige Ressourcen und Wirtschaftszentren verfügt. Sankt Petersburg ist die zweitgrösste Stadt Russlands und ein bedeutendes Industriegebiet, und auf der Halbinsel Kola befinden sich russische U-Boot-Stützpunkte und andere Einrichtungen sowie die weltweit grösste Konzentration von Atomwaffen.

Die russische Führung bezeichnet ihr imperiales Projekt als einen «Kampf auf Leben und Tod». Wenn man diese Beschreibung ernst nimmt, betrachten Finnland und Schweden die Nato-Mitgliedschaft nicht mehr als eine strategische Entscheidung. Seit dem 24. Februar ist sie zu einem existenziellen Gebot geworden.

