Was die Steuervorlage 17 bringt

Die Steuervorlage 17 (SV17) wurde unter grossem Zeitdruck erarbeitet. Sie ist sehr komplex und ebenso umstritten. Der Ständerat wird die Vorlage in der kommenden Woche beraten. Seine Wirtschaftskommission (WAK-S) hat den bundesrätlichen Vorschlag in etlichen wichtigen Punkten abgeändert. Was Sie vor der Debatte wissen müssen.

Was ist das Ziel der SV17?

Die SV17 ist die Nachfolgeregelung für die in der Volksabstimmung gescheiterte Unternehmenssteuerreform III (USRIII). Das Ziel ist dasselbe geblieben: In vielen Kantonen geniessen gewisse Typen von Gesellschaften einen steuerlichen Sonderstatus, der den Standort für sie attraktiv gemacht hat. Diese Sonderstatus sind international verpönt und müssen abgeschafft werden. Damit die betroffenen Unternehmen nicht wesentlich mehr Steuern bezahlen müssen, sollen sie mit anderen Massnahmen entlastet werden.