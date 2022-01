Was die Weltwirtschaft 2022 beschäftigen dürfte

Never Mind The Markets endet bei Tamedia mit diesem Beitrag nach mehr als 11 Jahren. Mit einer teilweise neuen Autorenschaft wird der Blog bei der «Finanz und Wirtschaft» fortgeführt, die ihn seit 2012 ebenfalls publiziert. Interessierte finden in der folgenden Box einen kurzen Überblick zur Geschichte des Blogs:

Zum Abschluss ein paar Gedanken dazu, wo ich für die nächste Zukunft grosse Herausforderungen sehe, zu denen die vergangenen Krisen und die Entwicklung im letzten Jahr geführt haben. Die Aufzählung ist weder abschliessend, noch als Prognose zu verstehen.