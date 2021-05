Was droht Stadler Rail in Weissrussland?

Die neuen Strafmassnahmen gegen Weissrussland dürften dem einen oder anderen Firmenmanager in der Schweiz Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbarten als Reaktion auf die Entführung des Bloggers Roman Protassewitsch ein Flugverbot von und nach Belarus. Doch die Sanktionen gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko könnten noch weitergehen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von zusätzlichen Massnahmen gegen Einzelpersonen, die an dieser Entführung beteiligt waren. Auch Unternehmen, «die dieses Regime finanzieren», sollen von der Leyen zufolge sanktioniert werden können. Einzelheiten waren noch nicht bekannt. Doch unabhängig von der Ausgestaltung der konkreten Massnahmen dürfte der politische Druck gegen Weissrussland weiter zunehmen.

Was bedeutet all das für Schweizer Firmen, die in dem Land aktiv sind? Dazu zählt allen voran der Zugbauer Stadler Rail, der in seinem Werk in der Nähe von Minsk mit über 1500 Mitarbeitenden Züge für die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion baut. Unlängst hat sich auch der Bushersteller Hess dort niedergelassen. Das Solothurner Unternehmen stellt Elektrobusse her, die im öffentlichen Verkehr in vielen Schweizer Städten zum Einsatz kommen.

«Kein Kommentar»

Die Unternehmen selbst wollen sich nicht zu den Folgen der jüngsten Politkrise äussern. «Es ist nicht die Aufgabe eines Schweizer Unternehmens, die Politik eines anderen Landes zu bewerten oder darauf Einfluss zu nehmen», erklärt Stadler Rail. Der Konzern werde sich selbstverständlich an Sanktionen von supranationalen Organisationen wie der OSZE, der EU oder der UNO halten. Bereits im vergangenen Jahr war Stadler-Rail-Chef Peter Spuhler wegen seines Engagements in Weissrussland in die Kritik geraten. Ein Hess-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Darüber hinaus ist auch die Uhrenfirma Franck Muller in Weissrussland vertreten. Sie hatte 2010 die Mehrheit an der weissrussischen Uhrenfirma Lutsch gekauft, die in den 50er-Jahren in der Sowjet-Ära gegründet wurde. Die Schweizer Eigentümer hatten die Produktion modernisiert und neue Verkaufsfilialen eröffnet. Franck Muller war für einen Kommentar nicht erreichbar.

Schweizer Firmen spielen nach Angaben der schweizerischen Botschaft in Minsk eine nicht unbedeutende Rolle als Investoren in Weissrussland.