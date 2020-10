Was Europas zweiter Lockdown für die Börse bedeutet

Was vor kurzem noch unvorstellbar schien, ist nun Realität. Die Heftigkeit der zweiten Coronawelle zwingt Europas Regierungen, Teile der Wirtschaft erneut zu schliessen und das öffentliche Leben stark einzuschränken.

Aktivitäten aufs Wesentliche eingeschränkt

In Frankreich ist ab Freitag nur nach das Nötigste erlaubt. Landesweit werden Gaststätten und Bars geschlossen. Einschränkungen gibt es auch für Reisen innerhalb der Landesgrenzen. Auch Deutschland reagiert heftig, obwohl die Infektionsraten noch niedriger sind: Im November bleiben sämtliche Restaurants, Bars und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Und Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. In Grossbritannien gilt in verschiedenen Regionen höchste Alarmstufe, und Italien hat schon am Wochenende eine Sperrstunde für Restaurants ab 18 Uhr verhängt und Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen.