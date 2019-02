Was folgt für Venezuela?

Die Welt hat im Laufe der Jahre einige steile wirtschaftliche Niedergänge erlebt, aber der in Venezuela ist sicher einer der bisher schlimmsten. Das Land hat einen Rückgang des realen (inflationsbereinigten) BIP hinnehmen müssen, der grösser war als der in den am stärksten kriegsverheerten Ländern des Zweiten Weltkriegs, und seine Inflationsrate wird in diesem Jahr voraussichtlich 10’000’000% erreichen. Der weit über dem Hundertfachen des Schwarzmarktkurses liegende offizielle Wechselkurs verschlechtert sich so rasch, dass er zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung bereits keine Aussagekraft mehr hat.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Professorin für internationale Ökonomie an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University und Senior Fellow am Center for International Development der Universität Stanford.

Unter diesen Umständen sind Lebensmittel – die zu 90% importiert werden müssen – derart knapp, dass der Durchschnittsvenezolaner inzwischen 10,9 kg abgenommen hat. Geschätzte 3 Mio. Venezolaner (etwa 10% der Bevölkerung) sind ausser Landes geflohen. Stromausfälle, Wasserverknappung, Engpässe in der Medikamentenversorgung und Hunger sind beständige Merkmale von Präsident Nicolás Maduros brutaler und inkompetenter Herrschaft.

Bis in die Sechzigerjahre war Venezuelas BIP pro Kopf das höchste in Lateinamerika und betrug etwa 80% desjenigen der USA. Heute liegt es unter 30% und ist zudem deutlich niedriger als das von Chile, Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Zum Vergleich: Noch 1990 betrug Kolumbiens BIP pro Kopf etwa die Hälfte desjenigen Venezuelas.

Not ist selbstverschuldet

Venezuela verfügt über die weltgrössten Ölreserven, und über 90% seines Exporterlöses entfallen auf Kohlenwasserstoffe. Doch seine Ölproduktion ist von ihrem Höchststand von rund 3,5 Mio. Barrel pro Tag Ende der Neunzigerjahre auf etwa 1,3 Mio. Barrel 2018 gefallen, und für die nächsten Jahre wird ein Produktionsrückgang auf 700’000 Barrel erwartet.

Tatsächlich ist die Ölproduktion des Landes selbst in Zeiten steigender Ölpreise gesunken, was bedingt ist durch einen Mangel an Wartung und Investitionen, Materialdiebstähle, Maduros Ernennung unerfahrener verbündeter Militärs für Managementpositionen und die Abwanderung von Ölarbeitern (die anderswo viel mehr verdienen können). Ein Ölarbeiter bei Petróleos de Venezuela (PDVSA), der staatseigenen Ölgesellschaft, hat dem «Wall Street Journal» kürzlich erklärt, dass er (nach Kaufkraftparität) etwa 8 $ im Monat verdiene.

Venezuelas Not ist weitgehend selbstverschuldet. Das chavistische Regime liess zu, dass das Haushaltsdefizit trotz anziehendem Ölpreis 2014 auf 24% des BIP stieg. Da der Ölpreis damals noch beinahe auf dem Höchststand lag, wurden diese Defizite über die Notenpresse finanziert, was zu zunehmender Inflation führte. Verschlimmert wurde die Lage noch dadurch, dass die Regierung Preiskontrollen verhängt hat, die so gravierend sind, dass der Einzelhandel seine Waren mit Verlust verkaufen muss.

Maduro – eine Frage der Zeit

Neben diesen plumpen Versuchen zur Regulierung der Wirtschaftsaktivität haben auch das zunehmend brutale Vorgehen gegen Oppositionelle und die Erosion der demokratischen Institutionen des Landes die Situation weiter verschlimmert. Unter Maduros Führung haben grundlegende Dienste aufgehört zu funktionieren. 2016 wurden Staatsangestellte aufgefordert, nur noch an zwei Tagen pro Woche zur Arbeit zu erscheinen, um Strom zu sparen; trotzdem durchlitt das Land massive Stromausfälle.

Im Januar liess Maduro seine zweite Amtseinführung abhalten, nachdem er im vergangenen Mai eine manipulierte Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. In Reaktion darauf anerkannten viele lateinamerikanische Länder sowie Kanada, die USA und einige EU-Mitgliedstaaten im Einklang mit der verfassungsgemässen Nachfolgelinie den Sprecher der Nationalversammlung, Juan Guaidó, als Venezuelas legitimen Präsidenten. Darüber hinaus haben die USA, die ein wichtiger Markt für venezolanische Ölexporte sind, das Maduro-Regime mit Sanktionen belegt, seine Bankkonten eingefroren und Zahlungen von US-Unternehmen für venezolanisches Öl auf ein neues Konto fliessen lassen, das Guaidó zur Verfügung gestellt wird.

Maduro seinerseits setzt angesichts von Massenprotesten seine Politik von Einschüchterung, Inhaftierung und Aushungerung von Oppositionellen fort und besticht zugleich Mitglieder der Militärführung, damit sie ihn unterstützen. Doch die Frage ist nicht, ob Maduro sich wird halten können, sondern wie lange noch. Sein Regime kann nicht endlos durchhalten, und wenn es stürzt, wird Venezuela dringende Bedürfnisse haben.

Grosse Hilfe nötig

Zunächst einmal braucht das Land humanitäre Hilfe in enormem Umfang. Die Krankenhäuser müssen neu ausgestattet, Schulen wieder geöffnet und das öffentliche Verkehrswesen und andere lebenswichtige Dienste wiederhergestellt werden, und für die schwer unterernährte Bevölkerung müssen Nahrungsmittel bereitgestellt werden.

Zugleich braucht Venezuela Reformen, um die galoppierende Inflation zu beenden, wieder für gesamtwirtschaftliche Stabilität zu sorgen und die Wirtschaftsaktivität neu zu beleben. Es braucht zudem finanzielle Unterstützung, um Betriebsstoffe zu importieren und Maschinen und Anlagen zu reparieren. Dies gilt nicht nur für die Ölproduktion, sondern für alle Wirtschaftssektoren.

Der Wiederaufbau Venezuelas wird ein langwieriger Prozess. In Kriegszeiten fällt tendenziell die Produktion, weil der Feind wichtige Infrastruktur wie Eisenbahnknoten und Kraftwerke lahmlegt. In Venezuela herrscht ein Zustand, als hätte das Land einen totalen Krieg gegen sich selbst geführt: Lebenswichtige betriebliche Zentren funktionieren nicht richtig, weil seit über zehn Jahren routinemässige Wartungsarbeiten versäumt und Investitionen behindert wurden.

Licht am Ende des Tunnels

Die Herausforderung besteht also darin, wieder ein stabiles gesamtwirtschaftliches Umfeld und Geschäftsklima zu schaffen und zugleich das Los der venezolanischen Bürger zu verbessern, damit sie die politischen Reformen weiterhin unterstützen. Dies wäre selbst in einem Land, das weniger verheert ist als Venezuela, nicht einfach.

Es ist zu hoffen, dass die kommende venezolanische Führung und die internationale Gemeinschaft sich der Beschaffenheit der Herausforderung bewusst sind und die erforderlichen Schritte ergreifen werden, um während des Wiederaufbaus den sozialen Frieden zu bewahren. Die Venezolaner können nun endlich Licht am Ende des Tunnels sehen. Doch es liegen noch schwierige Tage vor ihnen.

Copyright: Project Syndicate.