Was im EU-Abkommen steht – und was nicht

Aussenminister Ignazio Cassis hatte es anlässlich der Präsentation des institutionellen Abkommens mit der EU (InstA) im November auf den Punkt gebracht: Die Schweiz strebe mit dem Vertrag «bestmöglichen Marktzugang bei grösstmöglicher Souveränität» an. Dabei weiss natürlich auch Bundesrat Cassis, dass diese Ziele zumindest teilweise konkurrierender Natur sind.

Die Präambel zum InstA hält fest, dass die Beteiligung der Schweiz am Binnenmarkt der EU auf Basis derselben Regeln, die für den Binnenmarkt gelten, verstärkt und vertieft werden soll, «unter Wahrung der Grundsätze der direkten Demokratie und des Föderalismus» der Schweiz.

Rechtssicherheit schaffen

Das Abkommen wird vor allem von der EU als nötig erachtet, weil sich die Märkte weiterentwickeln. Die sektoriellen Abkommen aus dem Paket der Bilateralen I müssen entsprechend angepasst und modernisiert werden. Dafür soll das InstA einen einheitlichen institutionellen Rahmen fixieren und so auch Rechtssicherheit schaffen. Das Ziel ist, ein sogenanntes Level Playing Field zu garantieren, also gleiche Spiesse für die Beteiligten.

Das InstA gilt zunächst lediglich für die fünf bestehenden Marktzugangsabkommen zwischen der Schweiz und der EU (Art. 2): die Abkommen über die Personenfreizügigkeit, den Luftverkehr, den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse, den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie über die technischen Handelshemmnisse. Auch erfasst würden neue Marktzugangsabkommen, wie etwa ein Stromabkommen. Nicht erfasst werden das Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen sowie das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU von 1972.

In einem ersten Kernpunkt geht es um die Übernahme bzw. die Integration von sogenannten Rechtsakten, also EU-Regelungen (Art. 5; 12–14). War früher stets von der automatischen Rechtsübernahme die Rede, ist diese im InstA ausgeschlossen, wie der Bundesrat im erläuternden Bericht schreibt. Die EU ist der Schweiz in diesem Punkt entgegengekommen.

Gemäss dem InstA geht es neu um die dynamische Rechtsübernahme. Betroffen sind zunächst lediglich die Bereiche der genannten Marktzugangsabkommen. Bei der Erarbeitung von neuen Rechtsakten im Geltungsbereich des InstA hat die Schweiz von Anfang an Mitspracherecht (Decision Shaping). Ein Mitbestimmungsrecht steht nicht zur Debatte, die Schweiz ist nicht EU-Mitglied.

Jede Übernahme von Rechtsakten erfordert die Zustimmung sowohl der EU wie auch der Schweiz. Der Entscheid der Schweiz wird souverän gefällt und ist in der Regel auch referendumsfähig. Wie das übernommene Recht dann umgesetzt wird, bestimmt die Schweiz selbst. Im Protokoll 2 zum InstA ( die Protokolle sind integrierender Bestandteil des Abkommens) ist eine Reihe von Ausnahmen von der dynamischen Rechtsentwicklung vorgesehen (z. B. höchstzulässiges Gesamtgewicht für Lastwagen, Nacht- und Sonntagsfahrverbot für den Schwerverkehr etc.).

Auch im zweiten Kernpunkt, in der Streitbeilegung, konnte sich die Schweiz durchsetzen. Statt auf den früher vorgesehenen Europäischen Gerichtshof (EuGH) als richterliche Instanz wird nun auf ein international übliches Schiedsgerichtsverfahren gesetzt (Art. 9 und 10). Das im InstA vorgesehene Verfahren gilt nur für die erfassten Marktzugangsabkommen.

Im Fall von Streitigkeiten tritt in der ersten Stufe ein sektorieller Ausschuss in Aktion. Findet er binnen drei Monaten keine Lösung, können die Schweiz oder die EU das Schiedsgericht anrufen. Es besteht aus drei (oder fünf) Schiedsrichtern. Je einer wird von der Schweiz und der EU ernannt. Sie bestellen dann einen dritten, unabhängigen Schiedsrichter, der zugleich den Vorsitz übernimmt.

Entscheide des Schiedsgerichts sind grundsätzlich verbindlich. Entschliesst sich eine Partei trotzdem, den Entscheid nicht umzusetzen, kann die andere Partei Ausgleichsmassnahmen ergreifen. Diese haben allerdings verhältnismässig zu sein und dürfen nur innerhalb des umstrittenen Abkommens ergriffen werden. So wäre die Nichtanerkennung der Börsenäquivalenz durch die EU unter dem InstA nicht zulässig. Der EuGH kann nur angerufen werden, wenn der Streitgegenstand explizit EU-Recht betrifft.

Ein wichtiger Punkt betrifft auch die Regelung von Beihilfen (Art. 8). Gemeint sind Subventionen oder Steuerprivilegien. Sie sind verboten, sofern sie den Wettbewerb verfälschen oder drohen, dies zu tun – in einer liberalen Marktordnung eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Bestimmungen betreffen zunächst ausschliesslich das Luftverkehrsabkommen sowie allenfalls weitere, künftige Marktzugangsabkommen.

Der wichtigste innenpolitische Streitpunkt betrifft die Personenfreizügigkeit bzw. die flankierenden Massnahmen. Sie sind geregelt im Protokoll 1. Zunächst wird der Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» fixiert. Er darf mit verhältnismässigen, angemessenen Schutzmassnahmen verteidigt werden.

Uneinigkeit besteht allerdings betreffend die Dauer der Voranmeldefrist für Unternehmen, die in der Schweiz tätig werden oder Arbeitnehmer entsenden wollen. Die Frist von heute acht soll auf neu vier Tage reduziert werden. Zudem soll eine Kautionspflicht nur für Unternehmen gelten, die früheren finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Diese Bestimmungen haben zur kategorischen Ablehnung des InstA durch die Gewerkschaften geführt.

Kompromisslösung

Keine Erwähnung findet im Abkommen die Unionsbürgerrichtlinie. Für die EU ist dies gleichsam die Fortsetzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die Schweiz sieht diese Richtlinie für die Personenfreizügigkeit als nicht relevant an. Sie würde im Wesentlichen einen Ausbau der Sozialhilfeansprüche von ausländischen Personen sowie eine Erschwerung der strafrechtlichen Ausweisung zur Folge haben. Dagegen setzt sich Bern zur Wehr.

Lediglich in Form einer rechtlich nicht verbindlichen gemeinsamen Erklärung wird das Freihandelsabkommen (FHA) 1972 erwähnt. Demnach soll das Abkommen modernisiert werden. Die entsprechenden Arbeiten sollen ab 2020 in Angriff genommen werden. Dabei könnte die Ächtung der Beihilfen auf das FHA ausgedehnt werden.

Das InstA ist ein Kompromiss zwischen der Schweiz und der EU. Wie die Schweiz mit den heiklen Themen der flankierenden Massnahmen sowie der Unionsbürgerrichtlinie umgehen will, wird sich noch zeigen müssen. Sämtliche Dokumente zum InstA sind auf der Homepage des Departements für Auswärtige Angelegenheiten publiziert.