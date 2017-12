Was im Vorsorgestrumpf landet

Die Anlageperformance der ersten elf Monate des Jahres lässt sich sehen. Die Pensionskassen haben bis dato rund 5% Nettoperformance auf den Anlagebüchern. Damit ist alles bereit für das alljährliche Gezerre um die Vorsorgezinsen.

In jeder Vorsorgeeinrichtung haben die Vertreter von Beschäftigten und Arbeitgeberunternehmen unter sich auszumachen, wie viel der Investmentperformance in die Rückstellungen gebucht wird und was als Zins auf den Vorsorgekonten der versicherten Personen landet.

Bedeutsamer als Umwandlungssatz

Der vom Bundesrat bestimmte BVG-Mindestzins für 2017 steht auf 1%. Er darf nur unterschritten werden, wenn eine Pensionskasse zu knapp finanziert ist. Die Beschäftigten haben alles Interesse an einer höheren Zinsgutschrift. Besonders für jüngere Menschen ist der Vorsorgezins bedeutsam, weil er das individuelle Vorsorgeguthaben auf Jahre hinaus vergrössert – bedeutsamer jedenfalls als der aktuelle Rentenumwandlungssatz der Kasse. Dieser wird mit einiger Wahrscheinlichkeit bis zur Pensionierung jüngerer Menschen wegen zunehmender Lebenserwartung nach unten angepasst.