Was ist Robinhood wert?

«Wir können Investoren nicht in gutem Glauben raten, sich auf HOOD einzulassen, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite.» Das schreibt Wolfe-Analyst Steven Chubak gemäss Bloomberg in seiner Studie zum Onlinebroker Robinhood. Chubak gehört dem Datenportal zufolge zu den wenigen Analysten, die sich mit ihrer Abdeckung schon in der Woche nach dem Börsengang an die Öffentlichkeit gewagt haben. Dass er sich dennoch nicht festlegen will, liegt an dem Börsenumfeld, welches Robinhood selbst stark geprägt hat – und das die Aktie in den ersten Handelstagen zwischen 33.25 und 85 $ schwanken liess. Den Zielpreis der Aktie verortet Chubak bei 45 $. Die einzige andere Schätzung kommt von John Heagerty von Atlantic Equities. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an