Was Kasachstan für die Ukraine bedeutet

Über das Ergebnis der jüngsten achtstündigen Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf wurde in den Hauptnachrichten des staatlichen russischen Senders Channel One, einem der wichtigsten Propagandasender des Kremls, erst in der elften Minute berichtet. Die vorangegangenen Berichte konzentrierten sich auf die Ereignisse in Kasachstan, besonders auf die Unterredung Präsident Wladimir Putins mit den Staatschefs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS). Offenbar wollte Putin die Russen auf andere Weise beeindrucken als durch ein Ultimatum an den Westen, das als Vorwand für einen Einmarsch in die Ukraine dienen sollte.

Zum Autor Sławomir Sierakowski, Gründer der Bewegung Krytyka Polityczna, ist Senior Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Die Entsendung russischer Truppen zur Niederschlagung der Unruhen in Kasachstan steht im Einklang mit Putins Bestreben, das russische Imperium durch Einschüchterung und militärische Gewalt wiederherzustellen. Putin will 25 Jahre westlicher Sicherheitspolitik zunichtemachen, indem er die Souveränität der Ukraine, Georgiens und Moldawiens einschränkt, sogar diejenige der ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen, die bereits der Nato und der EU beigetreten sind. Um seine Verhandlungsposition zu stärken, will Putin zeigen, dass Russland so etwas wie seine eigene Nato hat.

Obwohl die OVKS, eine Art «Warschauer Pakt light», in den 1990er-Jahren gegründet wurde, hat der Kreml sie nie zur Rechtfertigung einer ausländischen Intervention benutzt, bis jetzt im Falle Kasachstans. Die OVKS, bestehend aus Russland, Belarus, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan, griff nicht ein, als Kirgisistan 2010 Russland um Hilfe bat, und auch nicht, als Armenien während seines jüngsten Konflikts mit Aserbaidschan um Berg-Karabach Unterstützung anforderte.

Aus den Aufständen in der Ukraine und Belarus gelernt

Doch der Kreml scheint nun die Lehren aus den Volksaufständen in Belarus und der Ukraine im vergangenen Jahrzehnt gezogen zu haben. Um gemeinsame Missionen mit den Streitkräften des weissrussischen Diktators Alexander Lukaschenko zu starten, konnte sich Putin einfach hinter der OVKS verstecken. Bezeichnenderweise wird die «friedenserhaltende Militärmission» der OVKS in Kasachstan vom russischen Generaloberst Andrej Serdjukow geleitet, demselben Mann, der 2014 die Militäroperationen zur Eroberung der Krim leitete und anschliessend die russischen Streitkräfte in Syrien befehligte.

Die Intervention Russlands in Kasachstan hat sicherlich die Aufmerksamkeit des Westens geweckt. Kasachstans wichtigste Trümpfe sind seine Rohstoffe (Öl, Gas und Uran) und seine zentrale Stellung in Chinas Programm der Neuen Seidenstrasse, die in den Iran, die Türkei und Russland führt. Unter Nursultan Nasarbajew, der drei Jahrzehnte lang regierte, bis er 2019 zurücktrat, verfolgte Kasachstan eine Politik der Äquidistanz gegenüber Russland, China und den USA; jetzt haben sich die Gewichte verschoben.

Es ist jedoch unklar, was genau der Kreml in Kasachstan zu erreichen hofft. Sollte er versuchen, die Kontrolle über die Ressourcen des Landes zu übernehmen, geriete er in eine Konfrontation mit China, die er sich nicht leisten kann. Ebenso wenig kann er die politische Situation im Lande kontrollieren. Die Demonstranten haben ihr Ziel, den Rücktritt der Regierung zu erzwingen und die Obergrenzen für die Treibstoffpreise wiederherzustellen, bereits erreicht (eine Verdopplung der Preise war der Auslöser für die Unruhen).

Die Sache mit der «Russkiy mir»

Doch nachdem der Kreml jahrelang tatenlos zugesehen hatte, wie die USA und China Kasachstan wirtschaftlich kolonisierten, mussten diese Länder nun zusehen, wie russische Soldaten bei der Überwachung kasachischer Städte helfen. Chevron, ExxonMobil und europäische Ölgesellschaften haben Felder und Anlagen in ganz Kasachstan, und das Letzte, was sie wollen, ist ein grosser Konflikt.