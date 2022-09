Was Liz Truss tun muss

Die Mitglieder der Konservativen Partei haben Aussenministerin Liz Truss zur Nachfolgerin von Boris Johnson gewählt. Damit wird das Vereinigte Königreich seinen dritten Premierminister haben, seit die Wähler im Juni 2016 beschlossen haben, die Europäische Union zu verlassen. Truss hat nur noch zwei Jahre und ein paar Monate Zeit, bevor erneut Parlamentswahlen abgehalten werden müssen. Um zu überleben, muss sie eine lange Liste politischer Herausforderungen bewältigen, ihre tief gespaltene Partei einigen und ein grösseres Publikum für sich gewinnen. Angesichts der Tatsache, dass ihr Vorgänger zweieinhalb Jahre nach Erreichen einer Mehrheit von achtzig Sitzen abgewählt wurde, wird ihre Aufgabe nicht leicht sein.

Zum Autor Jim O’Neill, britischer Ökonom, war Vorsitzender von Goldman Sachs Asset Management.

Im Werben um die rund 180’000 Mitglieder der konservativen Partei präsentierte sich Truss als moderne Margaret Thatcher, die für niedrigere Steuern für Privatpersonen und Unternehmen und weniger Regulierung eintritt – das klassische Mitte-Rechts-Rezept zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums. Da die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs jedoch mit viel dringenderen Problemen konfrontiert ist, bleibt abzuwarten, ob sie diese Versprechen einlösen wird, kann oder sogar sollte.

Wie viele politische Kommentatoren bereits angedeutet haben, werden Truss’ Leistung und ihre politische Zukunft auf einer extrem kurzfristigen Basis beurteilt werden. Vergessen Sie das übliche Zeitfenster der «ersten hundert Tage»; diese Premierministerin muss darüber nachdenken, wie sie sich innerhalb des ersten Monats profilieren kann.

Anpassungsfähig und…

Truss hat seit 2010 verschiedene Regierungsämter innegehabt, und eine Eigenschaft, die sie auszeichnet, ist ihre Anpassungsfähigkeit. Nachdem sie in der Brexit-Kampagne die Remain-Partei unterstützt hatte, wechselte sie die Seiten und schaffte es, sich in zwei stark pro-Brexit ausgerichteten Kabinetten zu behaupten, zunächst unter Theresa May und dann unter Johnson.

Ihre Anpassungsfähigkeit hat sie im Wahlkampf um die Tory-Führung erneut unter Beweis gestellt. Auf die Frage, wie sie auf die diesjährige Energie- und Lebenshaltungskostenkrise reagieren würde, erklärte Truss wiederholt, sie sei nicht für Almosen. In ihrem letzten Interview vor der Wahl deutete sie jedoch an, dass sie binnen einer Woche eine konkrete politische Antwort geben werde, und es gibt Gerüchte, wonach sie einen Energiepreisstopp ankündigen will. Diese Politik würde das Finanzministerium nicht nur weitere 100 Mrd. Pfund (ca. 114 Mrd. Fr.) kosten, sondern sie entspricht auch dem, was die wichtigsten Oppositionsparteien schon den ganzen Sommer über gefordert haben.

Ein Einfrieren der Energiepreise birgt natürlich grosse fiskalische Risiken, vor allem, wenn Truss immer noch beabsichtigt, die Sozialversicherungssteuer zu senken, eine geplante Erhöhung der Unternehmenssteuer zu streichen und die Verteidigungsausgaben auf 3% des BIP zu erhöhen. Politisch gesehen ist es jedoch wahrscheinlich das Klügste, was sie tun kann, wenn sie sozusagen mit dem richtigen Fuss aufstehen will.

…flexibel

Truss zeigte sich auch flexibel, als sie in ihrem letzten Wahlkampfinterview zur Zinspolitik der Bank of England befragt wurde. Nachdem sie die BOE während des gesamten Wahlkampfs beschimpft und angedeutet hatte, dass sie auf eine Änderung des Mandats der BOE drängen würde, gab sie eine viel konventionellere Antwort, indem sie andeutete, dass es nicht ihre Aufgabe sei, sich zur richtigen Höhe der Zinsen zu äussern (dies sei Sache der unabhängigen Zentralbank). Am Vorabend ihres Sieges als Parteivorsitzende klang sie viel mehr wie eine Premierministerin.

Wenn Truss jedoch will, dass die breite Wählerschaft sie als fähige Führungspersönlichkeit ansieht, die es verdient, Ende 2024 (oder früher) wiedergewählt zu werden, wird sie mehr tun müssen, als nur anpassungsfähig zu bleiben. Sie wird sich politische Positionen zu eigen machen müssen, die durch rationale Analysen gestützt werden, und das wird mit ziemlicher Sicherheit erfordern, dass sie ihr eng gefasstes Wahlprogramm von niedrigeren Steuern und Deregulierung aufgibt.

Ausserdem kann sie ihrer Partei in den Unterhauswahlen keine Mehrheit sichern, wenn sie nicht einige Sitze im sogenannten Red Wall, den traditionell Labour-nahen Wahlkreisen in den Midlands, Nordengland und Wales gewinnt. Diese Wähler werden ganz andere politische Präferenzen haben als die kleine Schar überzeugter Tories, die Truss an die Macht gebracht haben. Viele würden zweifellos mehr Regulierung und höhere Steuern zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen befürworten.

Es darf gehofft werden

An Truss’ Stelle würde ich in diesen Fragen aufgeschlossen bleiben. Sie kann immer noch für niedrigere Steuern und weniger Regulierung sein, aber sie sollte nicht zulassen, dass diese Präferenzen notwendige Massnahmen zur Lösung unmittelbarerer Probleme wie der Lebenshaltungskostenkrise ausschliessen. Wenn sie ehrlich ist, sollten die Tory-Wähler verstehen, dass die Umstände sie zum Handeln gezwungen haben.

Wenn Truss die dringlichsten Probleme des Landes angehen will, anstatt einfach nur den Wählern zu schmeicheln, sollte sie sich auf die Steigerung der Produktivität konzentrieren, besonders in den vielen Bereichen, in denen sie nach wie vor schwach ist. Wenn ihr das gelänge, könnte sie länger im Amt bleiben als selbst Thatcher oder Tony Blair.

Vielleicht ist das Wunschdenken. Aber da sie gerade erst angefangen hat, gibt es noch Hoffnung. In der heutigen, zunehmend unsicheren Welt könnte sich Truss’ nachweisliche Flexibilität angesichts grosser wirtschaftlicher und geopolitischer Entwicklungen als genau das erweisen, was das Land braucht.

