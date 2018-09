Was macht eigentlich…

Alexander Falk, Ex-Chef Distefora

Heute hat Alexander Falk einen geregelten Tagesablauf. Der 49-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Am 4. September wurde er am Sitz der Alexander Falk Holding GmbH an der Palmaille, einer der ältesten und edelsten Strassen Hamburgs, festgenommen, wie das deutsche Boulevardblatt «Bild» zuerst berichtete.

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte zuvor einen Haftbefehl gegen Falk erlassen: Er soll einen Auftragskiller angeheuert haben, der im Februar 2010 in Frankfurt auf den Staranwalt Wolfgang J. schoss und ihn in den Oberschenkel traf. Als mögliches Motiv dafür gilt, dass J. damals an einer Zivilklage gegen Falk arbeitete, in der es um Schadenersatzforderungen bis 209 Mio. € ging. Der Anklagevorwurf: Falk habe den Umsatz von Ision mit Scheingeschäften aufgebläht und auf dieser Basis das Internetunternehmen im Dezember 2000 zu einem überhöhten Preis an die britische Energis verkauft.

Damit führt die Spur in die Schweiz. Ision gehörte zu 67% Distefora. Mit dieser Beteiligungsgesellschaft in Zumikon wollte Falk vom Dotcom-Boom profitieren – er war in den wilden Zeiten der New Economy um die Jahrtausendwende eine besonders schillernde Figur.

Von seinem Vater Gerhard hatte Falk das gleichnamige, auf Stadtpläne spezialisierte Unternehmen geerbt. 1995 stiess er es ab. Zwei Jahre später kaufte er sich in den Aktienmantel von Distefora – vormals Interdiscount – ein und versprach den Mitaktionären «eine ordentliche Chance», an zukunftsträchtigen Bereichen zu partizipieren. Fleissig wurde in Internet-, Navigations- und IT-Unternehmen investiert.

Die Banken machten mit. Deutsche Bank errechnete für die an der Schweizer Börse kotierte Distefora einen fairen Wert von 1,8 Mrd. €, Bank Sarasin von 2,5 Mrd. Fr. In der Euphorie stieg der Börsenwert im Frühjahr 2000 auf 3,5 Mrd. Fr. Falk, stets in modische Massanzüge gekleidet, wusste mit eloquenten Auftritten den Kurs zu befeuern und hüllte sich in den Mantel der Seriosität: Um sich Reputation zu verschaffen, holte er sich u. a. mit Hans Georg Hahnloser, Ex-Finanzchef von Von Roll, bekannte Wirtschaftsführer in den Verwaltungsrat.

Als PR-Berater diente der umtriebige Klaus J. Stöhlker, dem die Sache irgendwann aber nicht mehr so geheuer war. Gemäss «Bilanz» schlug Stöhlker in einem Fax vom Juni 2002 vor einer Generalversammlung Falk die Formulierung vor: «Ich bin der Gier gegenüber kritischer geworden und setzte mehr auf reifende Strukturen.»

Schon zwei Jahre davor hatte Falk in einem Interview gefordert: «Der Hype muss endlich weg.» Er gab sich überzeugt, dass innerhalb von fünf Jahren 95 von 100 Internetaktien verschwunden sein würden. Als der Hype tatsächlich weg war, verschwand auch Distefora. Am 1. Dezember 2003 wurde der Konkurs über die Beteiligungsgesellschaft eröffnet.

Im Mai 2008 wurde Falk im bis dahin grössten Wirtschaftsverfahren Hamburgs wegen versuchten Betrugs und Bilanzfälschung in Sachen Ision zu vier Jahren Haft verurteilt. Im August 2011 wurde er entlassen. Den Auftrag für den Anschlag auf Anwalt J. müsste er aus dem Gefängnis heraus erteilt haben. Obwohl die Tat lange zurückliegt, hat die Frankfurter Mordkommission den Fall stets im Auge behalten. Mit der Festnahme des einstigen Börsenstars geht der Fall Falk in eine nächste Runde – er ist auch ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte.