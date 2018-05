Was macht eigentlich…

André Dosé, ehemaliger Swiss-Chef.

Flugzeugcockpit und Tramkabine trennt viel – rund fünfzehn Höhenkilometer. Doch Tramchauffeure nennen sich ebenfalls Piloten, und die ÖV-Gesellschaft des Baselbiet (Baselland Transport, BLT) hat sogar einen Ex-Flieger als Präsidenten. Es ist eins von vielen Mandaten von Ex-Swiss-Chef André Dosé. Seine Posten lesen sich heute allerdings weniger illuster: BLT statt Swiss, Gasverbund Mittelland statt GC Zürich.

Anfang des Jahrhunderts stand Dosé beinahe täglich in den Schlagzeilen. Am 2. Oktober 2001 geht die Fluggesellschaft Swissair spektakulär pleite. Grounding des nationalen Symbols. Die Swissair-Tochter Crossair wird zum Rettungsboot und ihr Chef André Dosé zum ersten CEO der neuen Airline Swiss. Es sind die turbulentesten Jahre seines Lebens. «Ein Ritt auf der Rasierklinge», sagt Dosé im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft».

Inmitten einer Wirtschaftsflaute, unter täglichem öffentlichem Getöse peitscht Dosé die Gesellschaft gegen alle Widerstände voran. Er erhält Morddrohungen und Personenschutz. «Ich habe mir ein paar Mal die Frage gestellt, ob ich noch will», sagt er. Nach aussen lässt er keine Zweifel an seiner Überzeugung aufkommen. 2005 kauft Lufthansa Swiss zum Spottpreis. Da ist Dosé schon nicht mehr Chef. Nach Absturz zweier Crossair-Maschinen in den Jahren 2000 und 2001 läuft eine Strafuntersuchung gegen ihn. Der Swiss-VR fordert von seinem CEO öffentliche Zurückhaltung. Dosé spürt einen Vertrauensverlust und geht 2004. Vor Gericht wird er später freigesprochen.

Es hält ihn in der Luftfahrt. 2007 wird er Chef von Gulf Air, dem grössten Unternehmen des Königshauses von Bahrain. Die Airline verbrennt Millionen, Dosé tritt wieder als Sanierer an. Als seine Massnahmen zu greifen beginnen, greift das Königshaus wieder in die Geschäfte ein. «Ich wurde auf Schritt und Tritt überwacht», sagt Dosé. In Büro und Wohnung sind Kameras und Mikrofone installiert. «Die Korruption war unvorstellbar.» So will er nicht arbeiten. Nach vier Monaten geht Dosé.

Es wird ruhiger um den Tausendsassa, der sich ein Portfolio an VR-Mandaten aufbaut. Mit seinem Beratungsunternehmen André Dosé Consulting berät er heute Private-Equity-Gesellschaften und Banken in Sachen Transport, Logistik und Luftfahrt. Mit dem schwedischen Private-Equity-Unternehmen Triton beteiligt sich Dosé auch selbst als Investor.

Als Sanierer tritt er dann doch noch einmal ins Rampenlicht, und zwar 2012. Er übernimmt das Präsidium des Abstiegskandidaten GC Zürich. Dosé greift durch, tauscht Personal aus, sichtet selbst mit dem Sportchef neue Spieler. GC wird zwei Mal hintereinander Zweiter in der Meisterschaft und 2014 Cup-Sieger. Aber auch da ist Dosé nicht mehr im Amt. Wie zuvor bei Gulf Air wollten mit dem Erfolg wieder zu viele mitreden. Und wie zuvor nimmt Dosé den Hut. Von Clubseite wird der Abgang mit nicht erfüllten finanziellen Erwartungen begründet. «Übles Nachtreten», urteilt Dosé.

Nach GC wollte er eigentlich kürzertreten. «Das hat bisher nicht geklappt», sagt er. Mit Herzblut sei er Teil des Verwaltungsrats von BLT, Swiss Energy Trading, Grieshaber Logistics, des Garantiefonds der Schweizerischen Reisebranche, des Gasverbunds Mittelland und Swissgas. Heute sei es allein schon angenehm, meint Dosé, «nicht mehr jeden Tag in den Zeitungen zu erscheinen».