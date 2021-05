Was macht eigentlich…

Barry Minkow, Finanzbetrüger

Vom Saulus zum Paulus und zurück: Die kriminelle Karriere von Barry Minkow kann sich sehen lassen.

Wo viel Geld zu holen ist, sind Hochstapler selten fern. Kein Wunder, strotzt die Börsenhistorie vor zwielichtigen Gestalten. Ein besonders skrupelloses Exemplar, Barry Minkow, ist nach Verbüssung mehrerer Haftstrafen nun wieder auf freiem Fuss. Auch wenn der Bekanntheitsgrad seiner Machenschaften nicht an Enron und Co. heranreichen mag: In Sachen krimineller Energie kann sich der 55-jährige Kalifornier durchaus mit Namen wie Bernie Madoff oder Jeffrey Skilling messen.

Wie so oft in den Achtzigern beginnt die Geschichte in einer Garage: Getrieben vom Wunsch nach Reichtum und Ruhm gründet der damals 16-jährige Minkow im Elternhaus eine Teppichreinigungsfirma. Um das ZZZZ Best genannte Unternehmen zum Laufen zu bringen, greift er früh auf unlautere Mittel wie Scheck-, Kreditkarten- und Versicherungsbetrug zurück. Nicht einmal der Schmuck der eigenen Grossmutter ist vor ihm sicher.

Eine neue Stufe der Kriminalität erklimmt ZZZZ Best durch den Einstieg ins sogenannte Insurance-Restoration-Geschäft – die durch Versicherungen abgegoltene Sanierung beschädigter Immobilien. Minkow baut eine Scheinfirma auf, die den Zugriff auf neue Bankdarlehen erlaubt, mit der er die Expansion in Südkalifornien vorantreiben kann.

1986 wagt ZZZZ Best den Sprung an die Nasdaq. Den Buchprüfern, die das Unternehmen vor dem IPO unter die Lupe nehmen, fällt nicht auf, dass das Sanierungsgeschäft nur auf dem Papier respektive aus Briefkästen im San Fernando Valley besteht. Zum Höhepunkt wird ZZZZ Best mit 300 Mio. $ bewertet, Minkow ist als Hauptaktionär rund 100 Mio. $ schwer.

Doch dann fliegt der Schwindel auf: Ein Enthüllungsartikel in der «Los Angeles Times» bringt die Lawine ins Rollen, ZZZZ Best kollabiert, die restlichen Vermögenswerte werden für 64 000 $ verschachert. 1989 wird Minkow wegen Wertschriftenbetrug, Geldwäscherei, Steuerhinterziehung und anderen Vergehen zu 25 Jahren Gefängnis und 26 Mio. $ Strafe verurteilt.

Während seiner Haft findet Minkow zum Glauben, lässt sich zum Pastor ausbilden, eine Tätigkeit, der er nach seiner frühzeitigen Haftentlassung 1995 bei der San Diego Community Bible Church nachkommt. Minkow zeigt sich geläutert. Er versucht, seine kriminelle Vergangenheit einer nützlichen Verwendung zuzuführen und gründet das Fraud Discovery Institute, das sich der Aufdeckung von Schneeballsystemen widmet. Später stellt sich freilich heraus, dass die Firma selbst auf illegalen Machenschaften aufbaut.

Minkow shortet Aktien von Unternehmen, die er mit negativen Berichten und Gerüchten nach unten zu treiben versucht. Dabei nutzt er Insiderinformationen, die er über seine Beziehungen zu ­Behördenvertretern erhalten hat. Erneut fliegt der Betrug auf. 2011 wird Minkow wegen Insiderhandel zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zudem kommt ans Licht, dass Minkow seine eigene Kirchgemeinde um 3 Mio. $ geprellt hat, was ihm zusätzliche fünf Jahre hinter Gittern einbrockt.

2018 wird das Leben von Minkow in einem gut besetzten Kinostreifen verfilmt. Ein Jahr später wird Minkow aus der Haft entlassen und widmet sich erneut seiner Rolle als Whistleblower. Jüngst hat er sich auf den Immobilienkonzern National Realty Investment Advisors eingeschossen, dessen Geschäft auf Betrug basieren soll. Minkow kann sich dabei keine Fehltritte erlauben: Noch bis Juni 2022 läuft seine Bewährungsfrist.