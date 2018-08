Was macht eigentlich…

Eric Sarasin, Ex-Banker

Den Namen Sarasin kennt in Basel jedes Kind. Die Sarasins gehören zum sogenannten «Daig», einer Handvoll alteingesessener Familien, die das Schicksal der Stadt am Rheinknie seit Jahrhunderten prägen. Man hat Geld, tut auch schon mal Gutes damit, aber redet selten darüber. Einer, der redet, ist Eric Sarasin (60), einer der bekanntesten Vertreter seines Namens.

Der ehemalige Mitbesitzer und Vize-CEO der einstigen Familienbank Sarasin tritt 2014 nach Eröffnung einer Strafuntersuchung gegen ihn zurück. Die Bank hatte umstrittene Fonds zur Steuervermeidung verkauft. Die reichen Kunden, darunter Milliardär und Ex-Swiss-Life-Verwaltungsrat Carsten Maschmeyer oder der deutsche Drogeriekönig Erwin Müller beteuern, nichts davon gewusst zu haben und klagen gegen die Bank.

Der Abgang fällt Sarasin nicht leicht, sein Herzblut hängt an der Bank, wie er im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» sagt. Ihm ist aber von Anfang an klar: «Den ganzen Tag Golf spielen werde ich jetzt nicht.» Ende 2015 stellt die Kölner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Sarasin ergebnislos ein, er zahlt eine Busse im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Für Sarasin beginnt ein neues Berufsleben. Den Gedanken an die Neugründung einer Bank verwirft er. «Banker wollte ich nicht mehr sein.» Mit der Finanzbranche hat er aber weiterhin zu tun. Ein Drittel seiner Zeit gehört dem Atag Family Office, domiziliert am Bahnhof Tiefenbrunnen. Dort ist Sarasin auch Verwaltungsrat und kümmert sich um die Vermögensstrukturierung betuchter Unternehmerkunden, ein bekanntes Metier für den Ex-Privatbanker. Im Gegensatz zu früher sitzt Sarasin aber auf der anderen Seite des Tisches, wenn er mit Banken über die Gebühren seiner Kunden verhandelt.

Das zweite Drittel seiner Arbeitswoche gehört dem Private-Equity-Bereich. Er ist selbst in sieben Jungunternehmen direkt investiert, zu einem kleinen Teil auch im Fintech-Start-up Advanon, das mit einem Betrugsfall zu kämpfen hat. «Keine schöne Sache, aber da wird viel übertrieben», sagt Sarasin. «Die haben ein tolles Geschäftsmodell und werden weiter Erfolg haben.»

Neben der eigenen Investorentätigkeit hat Sarasin die Gesellschaft Fresh&Bold Capital mit Sitz in Zug gegründet, die bisher in sieben Start-ups aus dem Bereich der digitalen Transformation investiert. 10 Mio. Fr. hat die Gesellschaft bisher eingesammelt, in einer zweiten Runde sollen noch einmal 20 Mio. Fr. hinzukommen.

Das letzte Drittel seiner Arbeitskraft widmet Sarasin heute den weiteren Mandaten. Er sitzt in fünf Verwaltungsräten, unter anderem beim Basler Vermögensverwalter RheinFinanz und in zehn Stiftungsräten. Daneben ist Sarasin engagiert bei der Organisation Human Rights Watch, die sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzt oder bei Race for Water, die sich gegen die Plastikverschmutzung der Gewässer weltweit stark macht.

Mit der Ex-Familienbank verbindet ihn bis auf einzelne Freundschaften nur noch der Name. Die Familie verkaufte die Bank 2012 an die brasilianische Safra-Gruppe. Die neuen Besitzer sehen am 14. September einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart zu einer Klage von Drogeriekönig Müller entgegen. Im Fall um die Steuervermeidungsfonds steht eine Forderung von 45 Mio. € im Raum. Sarasin hat mit dem Fall abgeschlossen. «Das war mein altes Leben.»