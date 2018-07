Was macht eigentlich…

Franz Jaeger, Ex-Nationalrat und emeritierter Wirtschaftsprofessor

Elf Jahre sind seit seiner Emeritierung als Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität St. Gallen vergangen, und noch mehr seit seinem Rücktritt aus dem Nationalrat, wo er unter anderem Mitglied der Wirtschaftskommission war und die Finanzkommission leitete. Doch wer Franz Jaeger heute gegenübersitzt, stellt rasch fest – er hat sich nicht verändert. Vital, engagiert, stark im Argumentieren und mit einem sympathischen Anflug von Schalk im Gesicht spricht er über seinen Werdegang, das politische Geschehen und seine Pläne.

Im Dezember wird er 77. Erst Ende des letzten Jahres hat er seine Arbeit als Leitungsmitglied und Dozent der Weiterbildungsprogramme der School of Economics aufgegeben. Er hatte sie nach seiner Pensionierung auf Drängen des damaligen Rektors Peter Gomez ins Leben gerufen und auf Mandatsbasis viele Jahre geführt. «Eigentlich hatte es mich nach einer Gastprofessur in Rom oder in Berlin gelüstet, von wo ich angefragt wurde. Aber weil die HSG immer mein Mekka war und Peter Gomez ein guter Freund, gab ich nach», erklärt er im Gespräch.

Daraus entstand ein weit gefächertes, erfolgreiches MBA- und Weiterbildungsprogramm, worunter Jaeger auf ein spezielles Angebot besonders stolz ist: die Ausbildung für Politiker. Das Klischee, «Politiker meinen in der Regel, nicht nur alles, sondern alles besser zu wissen» , wie er selbst sagt, war rasch widerlegt und das Interesse an dem Lehrgang von Beginn an gross. Er teilt sich in die Blöcke Wirtschaft, Leadership und Kommunikation und ist in der Schweiz in dieser Kompaktheit einmalig. Das hat sich auch im Ausland herumgesprochen. Auf Wunsch der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) zügelte Jaeger den Kurs vergangenes Jahr kurzerhand nach Wien, wo Bundeskanzler Kurz persönlich die Teilnehmer begrüsste.

Zu verschiedenen Themen hat Jaeger auch an der Technischen Universität Aachen und an der TU München doziert. Die Münchner haben ihm den Titel des «Professor des Jahres» verliehen, und 2017 hat er in der Schweiz den Wilhelm-Röpke-Preis für soziale Marktwirtschaft des Liberalen Instituts erhalten.

Ein Gutachten über den starken Franken und Schweizer KMU sowie ein ebenfalls 2017 erschienenes Buch über den Kleinstaat, in Zusammenarbeit mit Konrad Hummler und mit Tobias Trütsch von der Uni St. Gallen, waren in Forschung und Publizistik die jüngsten Aktionsfelder des umtriebigen Ostschweizers. «Unglaublich, wie Kleinstaaten wirtschaftlich durchgehend erfolgreicher sind als grosse Länder», stellt er fest.

Woher nimmt Jaeger diese Energie? Manchmal gehe er selbst neben sich her und frage sich: Sind die Batterien denn nie leer? Die Neugierde müsse es sein, die Begeisterung, sich einem Thema voll hinzugeben, der Sport. Der fitte Ü-70er geht regelmässig joggen und im Winter langlaufen.

Ruhestand? Nein danke. Wirtschaftswissenschaftlichen Projekten will er sich zwar höchstens noch am Rande widmen. Vermehrt will er sich demgegenüber um sein Anwesen in der Toskana kümmern, wo er zusammen mit seiner Frau Oliven und Wein anbaut. «In der Olivenernte sind wir die Hilfsarbeiter», sagt er. Ganz die Jaeger’sche Art: Nicht nur Theorie, auch die Praxis will gelebt sein.