Was macht eigentlich…

Manuel Valls, ehemaliger Premierminister Frankreichs

Trägt ein Mann «d’un certain âge» plötzlich Bart, signalisiert das oft einen Bruch im Lebenslauf. Auf Manuel Valls, bald 56, trifft das beispielhaft zu. Nichts war’s mit dem Aufstieg vom Premier zum Präsidenten Frankreichs. Valls, der 2012 bis 2014 für den fortünefreien François Hollande tüchtig und glatt rasiert das Tagesgeschäft führte, blitzte bereits in der eigenen Sozialistischen Partei mit seiner Nachfolgekandidatur ab. Er war den Genossen zu sehr Schröder-, Blair-, Clinton-liberal. Sie zogen ihm den Linken Benoît Hamon vor (der vor gut einem Jahr schon in der ersten Wahlrunde krachend durchfiel). Der gedemütigte Valls verliess die pulverisierte Sozialistische Partei und diente sich Emmanuel Macron an. Der duldet jedoch kein anderes Alphatier in der Regierung und lässt Valls als Hinterbänkler in der Nationalversammlung darben.

Ins nunmehr bärtige Bild passt, dass Valls im April die Trennung von seiner zweiten Frau bekanntgegeben hat; nun ist er liiert mit einer sechzehn Jahre jüngeren Abgeordneten von Macrons République en Marche. Da überrascht es kaum, dass sich der ehrgeizige Macher Valls auch politisch neu erfindet – oder wenigstens mit dem Gedanken an eine zweite Karriere flirtet: Valls überlegt sich ernsthaft, 2019 als Kandidat für das Bürgermeisteramt von Barcelona anzutreten.

Valls, muss man wissen, wurde in Kataloniens Kapitale geboren, als Sohn eines spanischen Malers und einer Lehrerin aus dem Tessin. Zwar wuchs er dann in Paris auf, wurde jedoch erst mit zwanzig Jahren Franzose. Gemäss spanischem Recht können Bürger anderer EU-Staaten für kommunale Ämter kandidieren, sofern sie gewissen Anforderungen genügen was den Lebensmittelpunkt betrifft. Immerhin spricht Valls neben Französisch auch Katalanisch und Spanisch, dazu Italienisch (und er ist seit jeher Anhänger des FC Barcelona – den übrigens, anno 1899, der Schweizer Hans «Joan» Gamper gegründet hatte).

Valls’ Avance bringt besonders die katalanischen Separatisten in Rage. Er ist nämlich – ganz in französischer Schule – strikte gegen die Trennung Kataloniens von Spanien. In jenem Teil der katalanischen Lande übrigens, der 1659 im Pyrenäenfrieden an Frankreich fiel, würde Paris auch nur die zarteste Autonomieregung augenblicklich unterbinden, während die Generalitat de Catalunya ausgebaute Selbständigkeit geniesst. Was sich auch daran zeigt, dass die katalanische Sprache dort allgegenwärtig ist. Im Roussillon-Languedoc dagegen ist Katalanisch nur Rest-Folklore.

Es war Albert Rivera, der Valls auf die Idee mit dem Bürgermeisteramt von Bacelona gebracht hatte. Rivera führt die prospanischen Ciutadans, die grösste Fraktion in Kataloniens Parlament; auch national wären die Ciudadanos derzeit gemäss Wahlumfragen die Nummer eins. Valls klärt nun französischen Presseberichten zufolge in Barcelona ab, ob er mit genug Unterstützung für eine eigene, breit gefächerte Liste rechnen kann.

Sollte es Valls nicht schaffen (wollen), Alcalde von Barcelona zu werden, könnte er sich zur Not mütterlicherseits umorientieren. Vielleicht braucht ja Lugano irgendwann mal einen neuen Sindaco. Die Heimatgemeinde von Mama Luisangela Valls Galfetti – Blenio – wäre dann doch entschieden zu klein.